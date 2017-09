Balázsék mellett számos celeb csatlakozott az idei TeSzedd! akcióhoz

A VII. TeSzedd! 2017 – Önkéntesen a tiszta Magyarországért! akció keretében idén 1735 szemétszedési pontot hoztak létre az önkéntes koordinátorok. Közel 130.000 fő regisztrált, a tényleges résztvevők száma azonban a tapasztalatok szerint 30-40%-kal meghaladja majd az előzetesen jelentkezőkét. A kezdeményezéshez idén a Rádió 1 is csatlakozott, Vadon Jani élőben jelentkezett be „Balázsék" műsorából több hírességgel együtt.A takarítási világnap időpontjával egybeeső megmozdulás célja egyrészt az ország megtisztítása az eldobált szeméttől, másrészt pedig a környezettudatosság erősítése az emberekben. Vadon Jani szerint a mozgalom egész Európában párját ritkítja, hiszen rengeteg önkéntes vett részt a háromnapos szemétszedésben. A műsorvezető fontosnak tartja az általuk a „hétköznapi" emberek felé közvetített üzenetet, miszerint a hírességeknek sem derogál, hogy felszedjék mások szemetét. Jani értékrendjében és életében kiemelt szerepe van a környezetvédelemnek, a hétköznapjainak szerves részét képezi a tudatos vásárlás és a környezet óvása. Ezt a mentalitást gyermekének is próbálja átadni, hiszen a környezeti nevelést sem lehet elég korán elkezdeni. Az akció valódi célja a műsorvezető szerint az, hogy pár éven belül már ne legyen szükség az ehhez hasonló megmozdulásokra, a környezettudatosság alapvető értékké váljon az emberek számára. Ez természetesen éles szemléletváltást követel, amely kellő akaraterővel akár egyik napról a másikra megvalósítható.

Nem szabad arra várni, hogy mások oldják meg a kérdést helyettünk, hiszen egy bolygónk van, melyet rendben kell tartani és megőrizni a gyerekeink és unokáink számára

– nyilatkozta Vadon Jani.Az akcióhoz a Rádió 1 csapatán kívül Béres Alexandra, Dér Heni, Csonka András, Dombóvári István, Lorán Barnabás ’Trabarna’, Schobert Norbi és Till Attila is csatlakozott, akik a helyszínen lelkesen gyűjtötték a szemetet. Trabarna szokásához híven vicces hangnemben kommentálta az általa is nagyon fontosnak tartott eseményt. A humorista egy tiszta és igényes város reményében vett részt a kezdeményezésen, hiszen a többiekhez hasonlóan őt is felháborítja az, ha a földön heverő szemetet lát.A borús idő ellenére a reggeli szemétszedés meglepően jó hangulatban telt, a közösséghez való tartozás élménye, illetve a környezet közös védelme feldobta a résztvevőket. A hírességek szinte versenyeztek, hogy ki tudja több szeméttel megtölteni a szemetes zsákját, ezzel is hangsúlyozva az akció fontosságát. Az esemény ezen felül a középiskolásoknak is kiváló lehetőséget nyújtott, hiszen a kötelező közösségi szolgálat egy részét egy számukra is hasznos feladattal végezhették el.