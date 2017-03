Balázs Palinak ikrei születtek!

- Igen, valós a hír. Ikreim születtek – ismeri el Balázs Pali. – Nem csak egy, hanem két új "gyermeket" is kaptam így 20 év után. Egy korábbi interjúban azt kérdezték tőlem, hogy melyik megjelent lemezem a legkedvesebb a számomra. Azt gondolom, hogy erre nem lehet igazán jó választ adni, mert minden megjelent lemezem olyan mint, ha a gyermekem lenne. Eddig 13 albumom jelent meg a két évtized alatt... és most Nőnap tiszteletére itt az újabb. Ráadásul egyszerre kettő is. Olyan mint ha ikrek lennének.Pali pályafutásának fontos mérföldköve az új kiadvány, hiszen élete első koncertlemeze jelent meg.- A tavaly év végén megtartott, budapesti, 20 éves Szuperkoncertem jött most ki dupla CD formájában. Rengeteget dolgoztunk az albumon, s úgy érzem, sikerült a lemezeken visszaadni a frenetikus hangulatot, ami ott, a RAM-ban volt. Remélem, akik ott voltak a koncerten örömmel élik majd át újra az est fantasztikus pillanatait. Akik viszont csak a CD lemezt hallgatják majd meg, bizonyára azok is betekintést kapnak a semmihez sem hasonlítható romantikus világomba, amelyből itt egy kis ízelítő: