Balázs Pali Moszkvát veszi célba

Nagy megtiszteltetés érte Balázs Palit, aki két hónappal ezelőtt meghívást kapott a Magyar Művész Válogatottba, ahol a fiatal játékosok azonnal befogadták, így a közelgő moszkvai világbajnokságra is immáron teljes jogú csapattagként utazik.- Ez óriási dolog, hogy a 20-30 év közötti mosolygós, erőtől duzzadó, és még focizni is tudó fiatalokkal együtt képviseljük Magyarországot a Művész Világbajnokságon - meséli a zenész. - A csapatban én vagyok a rangidős, ahol DJ-k, táncosok, színészek, TV-s személyiségek gyűltek össze, az énekesi vonalat pedig Kállay Saunders Andrissal ketten képviseljük. A 10 napos tornán 6 komoly mérkőzés vár ránk Moszkvában, az első mindjárt az angol válogatott ellen, s nagyon remélem, hogy a végső győzelemhez vezető úton.Pali azonban nem csak a gyepen bizonyíthat Oroszországban, hanem a színpadon is.- Az első közös edzésünk után megírtam a csapatindulónkat, amit odakint elő is adunk. Másfél órás színpadi produkcióval készülünk, amelyben természetesen az együttes több játékosa is szerepel majd. Bízom benne, hogy sérülésmentesen és eredményesen fogunk szerepelni. A pályán és a színpadon egyaránt.