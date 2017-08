Balázs Pali metroszexuális a Morning Show műsorvezetői szerint

Érzékeny, de erős

A metroszexuális kifejezés olyan férfiakra utal, akik nagy városokban élnek, és többnyire egyedülállóak. Keresik az igazi társukat, a mennyiségre és a minőségre egyaránt hajtanak. A hódítás nagymesterei, férfiúi ösztöneik tévedhetetlenek, azonban a női praktikákat is bevetik. Férfiasak, de ha kell, érzékenyek és megértőek. Sokat adnak a külsőségre, mindig ápoltak, jól öltözöttek, divatosak, és erre komoly összegeket hajlandóak költeni. Szívesen választják őket hosszú távú kapcsolatra.

A témát alaposan körbe is járták a Class FM Morning Show-jának csütörtöki adásában - számolt be a Bors . A műsorvezetők, Stohl András, Pataki Zita és Janklovics Péter végigvették, miről ismerszik meg egy tipikusan metroszexuális férfi, Stohl pedig – már hogy példát is említsenek – az évtizedek óta töretlenül sikeres énekes nevét dobta be a köztudatba.A lap megkérdezte Balázs Palit, hogyan fogadja, hogy besorolták.elsőre nem tudta pontosan, mivel „vádolták meg", de miután elmagyarázták,– írják.– Nem ismertem ezt a kifejezést eddig, de egyáltalán nem tartom magam metroszexuálisnak. Színpadi előadóként és közszereplőként alapvető elvárás az igényes megjelenés. Erre nagy hangsúlyt fektetünk a zenekarom többi tagjával együtt – reagált Stohlék feltételezésére Balázs Pali.Az énekes 21 éves zenei pályafutása során tudatosan fejlesztette ki a mára védjegyének számító egyedi stílusát.

Hetente többször járok edzeni, három focicsapatban is rúgom a bőrt. Erősítő gyakorlatokat végzek, ami a fizikai állóképességemet javítja, és nagyban hozzájárul a koncertjeim sikeréhez. Odafigyelek a táplálkozásomra is. Pont most fejeztem be egy diétát, mert azt vettem észre, hogy három kilóval vagyok nehezebb a húsz éve állandó versenysúlyomnál. Alkohol-, drog- és cigarettamentes életet élek, soha nem ittam, és egyetlen slukk cigit sem szívtam soha. Egészséges életmódot élek, és ezt szeretném sugározni és pozitív energiaként továbbadni

– magyarázta filozófiáját Pali.