Balázs Andival érkezik Az ország tortája a Chili TV műsorára

A gasztrocsatornán Balázs Andi kalauzolja majd az érdeklődőket hazánk legkiválóbb tortaremekeiközött. A látványon túl, továbbá a készítés rejtelmeibe is betekintést enged majd Az ország tortája című műsor.



Szatmári szilvatorta, Somlói revolúció vagy éppen Pándi meggytorta? Az ország tortája című műsorban Balázs Andi hétről hétre ellátogat az Ország tortája címmel büszkélkedő cukrászdákba, hogy 2007-től egészen napjainkig, nem csupán bemutassa, de a cukrászokkal el is készítse a díjnyertes finomságokat.



A színésznő örömmel vágott neki a feladatnak, mivel magánemberként is rajong a cukrászkodásért.





„Édesszájú és kísérletező típus vagyok. Szeretem újdonságokkal elkápráztatni a családot, és minden évben megkóstolom a díjazott tortákat is. A műsor most lehetőséget teremt arra, hogy az alkotókkal közösenkészítsem el ezeket az édességeket, és betekintést nyerjek a recept születésének kulisszáiba. Emellett színészként is izgalmas kihívást jelent számomra a műsorvezetés" – mesélte Andi.



Az ország tortája - szeptember 3-tól vasárnaponként, 18:25-kor a Chili TV műsorán