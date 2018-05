Balázs Andi: Nincs bennem szorongás a kilóim miatt

Bár szakmai berkekben sok kritikát kapott emiatt, Andiban egy pillanatig sem okozott rossz érzést, mert a közönsége imádja - írja a borsonline.hu . A portálon a teljes interjút elolvashatják.Ilyen még sosem fordult elő velem, pedig megmondom őszintén, benne volt a levegőben, hogy megtörténhet. Amikor országosan játszani kezdték a tévék azt a bizonyos reklámot, több fórumon kaptam hideget-meleget. De legnagyobb meglepetésemre, a következő történt: az egyik kommentelő lány – aki szintén szidott az elején – azt írta, hogy csapatot szervez. Eljönnek egy előadásomra és megnéznek, hogy legyen fogalmuk arról, egyáltalán kit is szidnak. Nyolcan jöttek el a színházba. A következő előadásom előtt egy nagy csokor virág várt, és egy levél, amiben bocsánatot kértek tőlem. Ez nagyon megindító volt, és egyben reménykeltő: hát ilyen is van. Azóta egyébként egyre kevesebben találnak meg ezzel.Nem gondolom, hogy az lenne. Magyarázatként hadd hozzam A Nagy Duettből a partnerem, Horváth Tamás tanítását: ő azt mondja, ha kiesünk egy vasárnapon, én hétfőn ugyanúgy színésznő leszek, ő pedig ugyanúgy énekes, mint a verseny előtt. Nem adtam el a lelkemet az ördögnek, szórakoztatni szerződtem, ami egyébként is a dolgom, a szakmám. Számomra a különbség csak annyi, hogy a tévé képernyője előtt két és fél percben csinálom ugyanazt, mint amit a színházban két és fél órában.Sosem akartam mást játszani, mint amire az alkatomból adódóan lehetőséget kaptam. Az írók szerintem a főszerepek mellett nagyon karakteres mellékszerepeket írnak, és sokszor ezek a mellékszerepek komolyabb színészi kihívást jelentenek. Nem akartam primadonna lenni. A Marica grófnőben a címszereplő szépen néz, énekel, szerelmes lesz, összejönnek és kész a buli. Én szeretem azokat a karaktereket, ahol el is kell adnom magam.