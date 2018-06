Balázs Andi nem vállalt el egy szerepet, mert a hírneve miatt kérték fel - videó

Noha színésznőként már jó ideje a pályán van, csak az elmúlt bő egy évben ismerte meg a nagyközönség egy reklámszereplésnek, majd pedig A Nagy Duettnek köszönhetően - írja a borsonline.hu . A hirtelen jött “sztárság" persze több helyen érezhetően megmutatkozott: van olyan darab, ahol korábban alig páran tapsolták meg, manapság pedig már-már nagyobb ováció fogadja, mint a főszereplőket. Ugyanakkor beszámolt egy olyan esetről is a Bors Nagy Duett Backstage stúdiójában, amikor valaki pont azért kérte fel őt egy adott szerepre, mert híres lett - noha ugyanaz az ember már korábban is látta játszani, mégsem ajánlott neki szerepet. No ez volt az, amikor Andi azt mondta: ha korábban nem kellettem, akkor most se kelljek - és visszautasította a felkérést.A színésznő egyébként stábunknak elárulta: noha nagyon élvezte az énekes versenyt, egy cseppet sem volt olyan könnyű otthonosan mozognia a színpadon egy ilyen szituációban. “Színházban sem érzem magam profinak, nem hogy még itt!" - magyarázta Andi, hozzátéve: míg egy színházi előadást hosszú próbafolyamat előz meg, ahol bele kell helyezkednie egy szerepbe, itt minden egyes héten (újabb és újabb dalban) magát kellett megmutatnia - ami bizony egész más.Noha A Nagy Duett véget ért, a www.borsonline.hu/backstage oldalra még mindig érdemes ellátogatni, hiszen több tucatnyi interjú és kulisszatitok közül lehet válogatni!