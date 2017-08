Balatoni kompon lép fel az Alma zenekar

Végéhez közeledik a vakáció, de a MOL Nagyon Balaton és az M2 csatorna gondoskodik róla, hogy emlékezetes maradjon a balatoni nyaralás. Augusztus 25-én családi kompkoncert lesz a szántód-tihanyi kompon az Alma zenekarral, bűvészshow-val, kézművesekkel és játszóházzal.



A MOL Nagyon Balaton programsorozat népszerű kompkoncertjeinek ezúttal a gyerekek örülhetnek: augusztus 25-én délelőtt 10-kor az Alma zenekarral a fedélzetén fut ki a komp a tihanyi révből. Az Alma zenekar koncertje előtt a népszerű Varázs Tamás bűvészshowja szórakoztatja a gyerekeket.



A családi kompkoncert ennél is több programlehetőséget tartogat: a színpadi produkciókközben lehet horgászbotot és legyezőt készíteni, levendulás zsákot varrni, óriás kirakóval játszani a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park és Füred Kapitány jóvoltából.



A kompra Szántódon és Tihanyban is fel lehet szállni, a program végeztével pedig leszállni. És hogy komfortos legyen a családi szórakozás, a frissen felújított Kossuth komp fedélzetén extra mosdók, ülőhelyek, árnyékolók és büfé is várja a családokat, de a tízórait fel is lehet hozni a hajóra. Jegyeket online lehet vásárolni a nagyonbalaton.hu és ajegy.hu oldalain, vagy személyesen Budapesten az Akvárium klub jegypénztárában.



A 2017-es MOL Nagyon Balaton kompkoncertek sorát a Stereo MC’s nyitotta egy minden eddigi kompkoncertnél sikeresebb fellépéssel. A sort szeptember 16-án pedig aTankcsapda zárja: a debreceni rockerek koncertjére már minden jegy elkelt elővételben. Az M2 Petőfi TV és a Magyar Turisztikai Ügynökség támogatásával megvalósuló kompos bulik partnere a Balatoni Hajózási Zrt.