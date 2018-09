Bajban az RTL Klub?

Gyenge félévről számolt be az RTL KlubForrás: MTI/Máthé Zoltán

A német érdekeltségű médiavállalat első féléves üzleti eredménye is gyengébbre sikerült - írta a Világgazdaság . Hogy ennek mennyiben oka a rosszabb nézettség, és főleg, hogy szerepet játszik-e a gyenge eredményekben a multinacionális cég esetleges könyvelési gyakorlata, nehéz megmondani - írja az Origo.Harmadára csökkent az RTL Magyarország kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredménye (EBITDA) az idei első fél évben az egy évvel korábbihoz képest – olvasható az RTL csoport 2018. január–június időszakról szóló globális jelentésében. A tavalyi első hat hónap 18 millió eurójáról az ideire 6 millió euróra visszaeső üzleti eredményt a televíziós csatorna a magasabb gyártási költségekkel, illetve az egyszeri pozitív hatások kiesésével indokolta - számolt be a lap.A magyar RTL 2018-as féléves forgalma megegyezett a 2017-es hasonló adattal (51 millió euró), miközben a hazai hirdetési piac 1,6 százalékkal nőtt ebben az időszakban. Meglepő, hogy miközben nő a hirdetési piac, addig az RTL gyengülő eredményről számolt be - írják.Egy multinacioniális könyvelésének nehéz minden sorába belelátni, így nehéz megmondani, hogy mindennek a hátterében mi állhat. Az egyértelmű, hogy az RTL Klub sajnáltatni akarja magát - de hogy a rossz eredményeknek mi az alapja, legalábbis egyelőre, nem egyértelmű - fogalmazott az Origo.A beszámoló kitér a televízió nézettségi mutatóira is. Ennek kapcsán egyebek mellett az szerepel, hogy a csatornacsoport főműsoridőben a 18–49 éves korosztály 27,5 százalékát érte el, ami elmarad az egy évvel korábbi 31,6 százalékos indextől. Mindez azt jelenti, hogy az RTL és a rivális TV2 között egy év leforgása alatt 11,4-ről 4,2 százalékpontra olvadt a különbség.A lap tegnap írta meg, hogy például a RTL közbotrányt okozó vasárnap esti trágár vetélkedője óriási bukás, a TV2 a Jurassic World-del nagyon verte riválisát. Arról is többször írtak, hogy a TV2 hírműsora, a Tények az elmúlt hónapokban - a teljes lakosságot nézve - gyakorlatilag minden nap megveri az RTL Híradót, előfordult az is, hogy több mint 100 ezerrel többen nézték a Tényeket.