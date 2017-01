BAFTA: a Kaliforniai álom kapta a legtöbb jelölést

A Kaliforniai álom kapta a legtöbb jelölést kedden Londonban a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia (BAFTA) idei díjaira: 11 kategóriában esélyes. A Saul fia című magyar filmet jelölték a legjobb idegen nyelvű film kategóriájában.



Nemes Jeles László Oscar-díjas alkotása mellett a legjobb idegen nyelvű film díjára jelölték a Dheepan - Egy menekült történte című francia filmdrámát, Pedro Almodóvar Julieta című filmjét, a Mustang című francia-német-török drámát és a Toni Erdmann című német-osztrák vígjátékot.



A Ryan Gosling és Emma Stone főszereplésével készült Kaliforniai álom című musical többek közt a legjobb filmnek, valamint a legjobb férfi és női főszereplőnek járó elismerések várományosa is. A jelölteket Dominic Cooper és Sophie Turner brit színészek jelentették be.



A Kaliforniai álom a vasárnap esti hollywoodi Golden Globe-díjátadón mind a hét jelölését díjra váltotta, ezzel rekordot ért el.



A legjobb filmnek járó díjra jelölték még Ken Loach Én, Daniel Blake című drámáját, A régi város, az Érkezés és a Holdfény című filmeket. Tom Ford Éjszakai ragadozók című filmje kilenc kategóriában kapott jelöltést.



A legjobb főszereplő díjára Andrew Garfieldet, Casey Afflecket, Jake Gyllenhaalt, Viggo Mortensent, Amy Adamset, Emily Bluntot, Meryl Streepet és Natalie Portmant is jelölték. A legjobb mellékszereplőnek járó elismerésre többek között Hugh Grant, Jeff Bridges és Nicole Kidman esélyesek.



A brit filmakadémia már az elmúlt héten bejelentette a kezdő filmszínészeket elismerő kategória jelöltjeit: Laia Costa, Lucas Hedges, Tom Holland, Ruth Negga vagy Anya Taylor-Joy kaphatja a Rising Star-díjat. A 2017-es BAFTA díjkiosztó gálát február 12-én tartják a londoni Royal Albert Hallban.