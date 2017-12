Badár Sándor a Honfoglaló első győztese

Badár Sándor nyerte a Honfoglaló televíziós változatának első játékát hétfőn este a Duna Televízió képernyőjén. A közmédia főcsatornáján ezentúl minden hétköznap este Ön is részese lehet a hódító hadjáratnak, ahol a tudás valóban hatalom!



Badár Sándor, Karinthy-díjas színművész, humorista nyerte az első Honfoglalót a Duna Televízió képernyőjén látható játékban.



"11 évvel ezelőtt játszottam a Honfoglalóval, de ott mindig veszítettem, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt nyertem. Jól éreztem magam, kiváló csapattársaim voltak: Nacsa Olivér és Harsányi Levente nagyon jó srácok, bele tudtuk vinni a játékba a humort és szórakozást. Szerintem minden társasjátékban fontos, hogy ne csak vívásról és harcról legyen szó, hanem szórakoztassuk is egymást, hiszen ez egy játék. Izgalmas volt az elejétől a végéig" - mondta a színművész, aki hozzátette, hogy otthon az ember nem izgul annyira válaszadáskor, mint amennyire a stúdióban.



Badár jobban kedveli a feleletválasztós kérdéseket, mert ott okosabban lehet gazdálkodni az idővel. Kedvenc témaköre a magyar irodalom. "Nagyon fontos eleme a játéknak a stratégia: ha valaki sok megyével tudja körbevenni a várát, akkor nehezen férkőznek hozzá. Határozott taktikával sokkal többre lehet menni, mintha csak állandóan támadnánk a másik várát. Jó válaszokkal nagyon hamar el lehet foglalni akár az egész országot. Nagyon ügyes taktikai játék" - zárta gondolatait a színművész, aki nyereményét a Heim Pál Alapítvány számára ajánlotta fel. Badár örül neki, hogy az alapítvány "a legjobbakra, a gyerekekre" költi majd az összeget.



Ezzel az adással mutatkozott be a népszerű online területhódító kvízjáték televíziós változata, amelyben bárki próbára teheti tudását a stúdióban és otthon is, a képernyők előtt. Honfoglaló - ahol a tudás valóban hatalom! Minden hétköznap 19.30-kor a Duna Televízió műsorán.