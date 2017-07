Babával nyaralni nem lehetetlen, csak néhány dologra kell figyelni

Tombol a nyár, a legtöbben most indulnak el nyaralni. Az előkészületeket sokszor megbonyolíthatja, ha kisbabával készülünk a családi pihenésre. Íme néhány jótanács Dr. Makleit László belgyógyász orvostól, mire érdemes mindenképp odafigyelnünk ilyen esetben, hogy elkerüljük a napégést, napszúrást, pelenkadermatitiszt vagy a dehidratációt.



Hogyan óvjuk a baba bőrét a napégéstől?

Az egyik legnagyobb rizikófaktor, ami megkeserítheti a nyaralás kellemesnek ígérkező perceit, az a napégés. Komolyan kell vennünk a riasztásokat és a napozási szabályokat – 11 és 15 óra között ne menjünk napra, a babákat pedig 16 óráig ne engedjük közvetlenül a fényre.

A leégés szűrt fényben is megtörténhet, ezért a kritikus órákat töltsük inkább a ház hűvösében.

Használjunk megfelelő faktorszámú, az UVB mellett az UVA sugárzás ellen is védelmet nyújtó napkrémet. Ha pedig az elővigyázatosságunk ellenére is megtörténik a baj, akkor egyévesnél kisebb gyerek esetében langyos vízzel mossuk le a baba bőrét, és mutassuk meg orvosnak is.



Hogyan vihetjük vízbe a babát?

Alapvetően meg kell különböztetni gyógyvizes és nem gyógyvizes strandokat, természetes édesvizet és a tengervizet.

Alapszabály, hogy gyógyvízbe a gyermekeket 6 éves korig ne vigyük, és a babaúszásra alkalmas medencéket válasszuk. A nagy felületű természetes tavak vízminősége általában megfelelő, a folyóvizekről azonban ez általánosságban nem mondható el.

A sós víz lényegében fertőzéstől mentes, viszont szárítja a bőrt, a tengerben történő fürdést követően a babát mielőbb zuhanyozzuk le langyos édesvízzel. Amíg nem nyílik lehetőség a zuhanyzásra, alkalmazzuk babapopsitörlőt. Érdemes beszerezni parabén- és alkoholmentes törlőkendőt, amely a baba egész testén alkalmazható.



Hogyan előzzük meg a pelenkadermatitiszt?

Az érzékeny bababőr minden változásra reagál, a nyári meleg pedig különösképp hajlamosít a pelenkadermatitiszre. Amennyiben kisbabánk hajlamos pelenkakiütésre, a meleg nyári hónapok során érdemes a komplex összetételű Sudocrem care & protect kenőcsöt alkalmazni. Komponensei révén védőréteget képez, táplálja a bőrt és óv a fertőzésektől. Pelenkacsere után legalább 10-15 percig hagyjuk a megszárított bőrt fedetlenül.



Óvjuk a baba fejét és figyeljünk a folyadékpótlásra!

A kicsik a vízparton viseljenek könnyű sapkát, emellett beszerezhetünk baba-napszemüveget is. A napszúrás tüneteinek oka az agynyomás fokozódása. További fontos tünet a láz, a hányás, fénykerülés és a sírás.

Ha kialakult a napszúrás, a gyermek mielőbbi orvosi vizsgálatot és ellátást igényel. A hőségben a kicsik is többet izzadnak, könnyebben kiszáradnak, ezért gondoskodjuk a folyamatos hidratálásról, kínáljuk őket gyakran folyadékkal.



Ha ezeket az alapvető szabályokat betartjuk, akkor nyugodt, felhőtlen pihenés várhat ránk.