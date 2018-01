Babát vár a Barátok Közt színésznője, Nyári Dia

A Barátok Közt színésznője és párja másfél éve van együtt, nagy boldogság számukra, hogy Nyári Dia már 14. hetében jár a terhességének, amiről a Best Magazinnak mesélt.– Egyszer édesapám azt mondta, bánja, hogy 31 évesen lett szülő, talán ha hamarabb történik, akkor lenne testvérem. De nemcsak ezért akartam anya lenni. Egyrészt tudtam, hogy Dani az, akire vártam egész életemben, másrészt ha az ember lánya érzi, hogy itt az idő, akkor mi értelme van késlekedni? (…) A 14. hétben vagyok, és remekül érzem magam, jól viseltem az első három hónapot, csak ritkán voltam rosszul. És egy picit már látszik is – idézi a Bors 24 éves színésznőt.Nyári Dia azt találta ki, hogy ha nem sikerül a felvételije a Színművészeti Egyetemre, akkor rögtön belevágnak a családalapításba.– A második rostáig jutottam, így aztán nem is állítottunk akadályt a gólya elé – emlékezett vissza.– Vettem egy terhességi tesztet munkába menet, de nem bírtam ki hazáig, úgyhogy a Barátok közt stúdiójában jelent meg az a bizonyos jel.