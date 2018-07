Azt pletykálják, John Malkovich lesz a pápa Az ifjú pápa című tévésorozat folytatásában

John Malkovich is szerepel Paolo Sorrentino Az ifjú pápa című tévésorozatának folytatásaként készülő, The New Pope (Az új pápa) című szériában - értesült a Variety.com Mint azt már korábban bejelentették, a Jude Law főszereplésével forgatott nagy sikerű sorozatnak nem lesz második évada. A produkciót megrendelő HBO és Sky közleménye szerint Sorrentino inkább egy újabb, korlátozott epizódszámú szériát rendez a modern pápaság világáról The New Pope címmel.Law Az ifjú pápa című sorozatban Lenny Belardót alakította, aki az első amerikai pápaként XIII. Pius néven lett a katolikus egyház feje. Egyelőre nem lehet tudni, hogy Law visszatér-e az új szériában, mivel a sorozat végén bizonytalanná vált a karakter jövője.A pletykák szerint Malkovich játszhatja az új pápát, de hivatalos nyilatkozatban ez még nem hangzott el, ahogy az új széria forgatókönyvéről sem beszéltek még.A kétszeres Oscar-jelölt Malkovich három évtizedes pályafutása alatt rendkívül színes karaktereket játszott: szerepelt a Veszedelmes viszonyok című kosztümös filmben, de olyan akciómozikban is láthatták a nézők, mint a Con Air - A fegyencjárat vagy a Red-sorozat, és ő volt a főhőse Spike Jonze A John Malkovich-menet című komédiájának is. AThe New Pope című új tévésorozat forgatása novemberben kezdődik Olaszországban.A forgatókönyvön ismét Sorrentino dolgozik Umberto Contarello és Stefano Bises társaságában. A sorozat producere a Wildside részéről Lorenzo Mieli és Mario Gianani, a Mediapro pedig társproducerként működik közre. A széria nemzetközi forgalmazója a FremantleMedia International. Az ifjú pápa 2016 októberében debütált a Sky tévécsatornán, majd 2017 januárjában az HBO programjában. Law alakítását Golden Globe-díjra is jelölték.