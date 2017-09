Az X-Faktor transznemű énekese ígéri, hogy jövőre visszatér

Világéletében nőként látta a világot, de az X-Faktorban férfiasan viselte a kritikát Nicole a Titanic dalának, a My Heart Will Go Onnak az eléneklése után.





Nicole ladyboy: a melleit megműttette, ám a „férfiasságát" őrzi. Azok közé a szerencsések közé tartozik, akiket nem bántanak a másságáért. A másságukat nem vállaló sorstársai felnéznek rá a bátorsága miatt, sőt gyakran szólítják le az utcán férfiak, akik udvarolni is szoktak neki. Ilyenkor mindig figyelmezteti őket, hogy rossz ajtón kopogtatnak, ő csak deréktól felfele nőies, de vannak, akik ezután sem tántorodnak el, fűti őket a kíváncsiság, és addig csapják neki a szelet, míg ki nem derül róla, hogy már foglalt.A különleges induló produkciója sem volt hétköznapi: egyedülállóan rossz volt. Gáspár Lacit még­is könnye­kig meghatotta.– Nagyon sajnállak, hogy tévedhettél ekkorát? – tette fel a kérdést a mentor, aki társainak még a gyermekei életére is megesküdött, hogy krokodilkönnyei őszinték, sajnálja a versenyzőt, aki jó énekesnek gondolta magát. Nicole tévedett, de nem adja fel: elhatározta, 2018-ban újra szerencsét próbál, és akkor egyetlen mentor szeme sem marad szárazon - írja a borsonline.hu