Az X-Faktor egyik versenyzője az élő show előtt pár nappal feladta a versenyt

Az X-Faktor énekese, aki Radics Gigi csapatába került, azzal magyarázta a kialakult helyzetet, hogy a tehetségkutatóra való felkészülés túl nagy megterhelést jelent a számára. Nagy Krisztián döntését Gigi, és az X-Faktor stábja elfogadta és minden jót kívánnak neki a jövőre nézve. Az egyelőre még kérdéses, hogy a fiúk kategóriájába érkezik-e új versenyző, az élő show napjára, október 14-e szombatra.Schiwert-Takács László, az X-Faktor kreatív producere kedd este jelentette be a versenyzőknek, hogy Krisztián nem bírta a felkészüléssel járó terheket, ezért önszántából feladta a versenyt. Az erről készült videó ide kattintva tekinthető meg Az X-Faktor 2017 sajtótájékoztatóján az is kiderült, hogy Koholák Alexandra lesz az X-Stage műsorvezetője. Alexa, akit az Éjjel-Nappal Budapestből ismerhetnek a nézők, az X-Faktor 2017 élő adásai alatt a backstageből jelentkezik majd be izgalmas háttértartartalmakkal és backstage live videókkal, az X-Faktor hivatalos Facebook oldalán és számos extra videóval, az xfaktor.hu oldalon.Az X-Faktor 2017 első élő showját október 14-én szombaton 20:00 órától láthatják a nézők az RTL Klub műsorán.