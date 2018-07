Az űrből duettezett a Kraftwerkkel egy német asztronauta

Különleges élményben lehetett részük a Kraftwerk stuttgarti koncertjén a német kultzenekar rajongóinak: egy duett erejéig Alexander Gerst német űrhajós is bejelentkezett élőben a Nemzetközi Űrállomásról.



A Németországban csak Astro Alexként emlegetett űrhajós június eleje óta tartózkodik az űrállomáson, amelynek parancsnokságát is átveszi majd - első németként - októberben.



"A Nemzetközi Űrállomás egy embergép - a legkomplexebb és legértékesebb gépezet, amelyet az ember eddig épített" - mondta a Kraftwerk Die Mensch-Maschine című albumára utalva a koncert hétezres közönségének az űrhajós, majd egy külön erre programozott tablet segítségével Ralf Hütterrel, a Kraftwerk alapítójával együtt adta elő a Spacelab (Űrlabor) című számot.



A meglepett rajongóktól Alexander Gerst a "jó éjt Föld" szavakkal búcsúzott a pénteki koncerten, amelyet a stuttgarti Jazzopen fesztivál keretében adott a legendás német zenekar.



Gerst nem az első "űrzenész", Chris Hadfield kanadai űrhajós a Barenaked Ladies zenekarral adott duettet 2013-ban a Nemzetközi Űrállomásról, ahol rögzítette David Bowie Space Oddity című számát is. Ron McNair amerikai űrhajós pedig egy Jean Michel Jarre-ral közös projekt részeként azt tervezte, hogy Föld körüli pályán keringve vesz fel egy szaxofonszólót a tragédiával végződő 1986-os Challenger-küldetés során.