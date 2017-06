Az RTL Híradója nagyon elverte nézettségben a TV2-s Tényeket

Az RTL Híradó hosszú ideje a legnézettebb hírműsor, sikerét és erejét jól mutatja, hogy az elmúlt másfél évben stabilan tartja piacvezető pozícióját a kereskedelmi célcsoportban és a teljes lakosságkörében is. Ebben az időszakban egyetlen olyan hónap sem volt, amikor elérték volna az RTL Klub hírműsorának közönségarányát.



Az elmúlt két hét eredményeit figyelembe véve az RTL Híradó és a TV2 Tények hírműsora közötti különbség a nyár első napjaiban még nőtt is a kereskedelmi célcsoport körében. Júniusban ugyanis az RTL Híradó átlagosan 20,2 százalékos közönségarányt ért el a Tények 15,8 százalékával szemben a 18-49-es korosztály körében.



A legnagyobb különbség június 14-én volt az elmúlt két hétben, nem is akármekkora: az RTL Híradó a kereskedelmi célcsoportban 23,6 százalékos közönségarányt ért el, ami messze felülmúlta a Tények mindössze 10,9 százalékos eredményét.



Jól fut az RTL Magyarország Hírigazgatóságához tartozó Fókusz is. Az 1 perc és nyersz! legutóbbi évadának végével, június 6-tól immár újra a Híradó után, főműsoridőben látható. Az infotainment műsor népszerűségét jól jelzi, hogy azóta átlagosan 20 százalékos közönségarányt ér el a 18-49-es korosztály körében.