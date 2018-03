Az otthoni wifi legalább annyira fontos, mint a mosógép egy felmérés szerint

Az otthoni internet és a wifi közel annyira fontos egy magyar háztartásban, mint a mosógép vagy a vezetékes telefon - ez derült ki a UPC Magyarország MTI-nek küldött legfrissebb, lakossági internetezési szokásokat vizsgáló felméréséből.



A telekommunikációs szolgáltató 2018 első negyedévében ötezer fő online megkérdezésével készített kutatásából kiderült: az internet 37 százalék, a wifi 39 százalék számára közel annyira fontos egy háztartásban, mint a mosógép, vagy a vezetékes telefon, és kétszer több felhasználónak fontosabb az otthoni netezési lehetőség, mint a TV-előfizetés.



A magyar felhasználók több szempontot is figyelembe vesznek a megfelelő internetelőfizetés kiválasztásánál, ahol először a szolgáltatás árára (48 százalék), a csomagban foglalt egyéb szolgáltatásokra (43 százalék) és a letöltési sebességre (43 százalék) fókuszálnak, valamint a jó wifi router (34 százalék) is döntő tényező számukra.



A UPC kutatása szerint korosztálytól függetlenül az emberek 89 százaléka wifin internetezik, és csak 49 százalékuk használ vezetékes internetet. A mobilinternet az otthoni használatban is egyre népszerűbb, 28 százalék internetezik így, ugyanakkor ez a 18-29 éves korosztály körében a legnépszerűbb.



A magyarok legtöbbször hordozható eszközökről használják az internetet, leginkább mobiltelefonról (85 százalék), ezt követi 75 százalékkal a laptop, az asztali számítógép 52 százalékkal, illetve a tablet 44 százalékkal és végül az okostévé 33 százalékkal. Utóbbi egyre nagyobb népszerűségnek örvend a háztartásokban, hiszen funkcióival több eszközt is tud helyettesíteni.



Biztonsági szempontból nem a legoptimálisabb, hogy a válaszadók 43 százaléka még mindig a gyárilag beállított wifi jelszót használja, és a korhatáros tartalmak szűrésében sem alakult ki sokaknál a tudatosság - jegyzik meg.



A vállalat 2017. december 31-i adatai szerint a UPC a közel 1,8 millió magyarországi háztartást elérő és folyamatosan bővülő hálózatain összesen 683 100 kábeltelevíziós, 664 600 szélessávú internetes, 628 ezer vezetékes telefon és 88 ezer 400 mobilszolgáltatást üzemeltet.