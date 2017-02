Az ötödik hónapban jár a Barátok közt színésznője

Közel hat éve alkot egy párt Munkácsy Kata és Serbán Attila. A két szerelmest sosem zavarta a köztük lévő ti­zenhat év korkülönbség, 2015-ben el is jegyezték egymást. A Bors megtudta, az esküvôt valószínűleg már úgy tartják, hogy az eredetileg tervezett vendégszámhoz képest eggyel többen lesznek. Az egykor a Barátok közt Bokros Lindáját alakító színésznő ugyanis várandós, már az ötödik hónapban jár kislányával. A szerelmesekkel madarat lehetne fogatni, ami érthető is, hiszen úgy érzik, a babával lesz teljes az életük. Nem titkolták ugyan, hogy bővül a családjuk, nem is beszéltek róla eddig nyilvánosan. Kata ugyanis már felhagyott a színészkedéssel, időközben fogorvosi aszszisztensi és fogtechnikusi végzettséget szerzett - írja a BorsOnline – Rettentően boldogok vagyunk, minden rendben van a picivel és Kata is jól viseli a terhességet – mesélte lapunknak a színész, aki azt is elárulta, bár maga sem gondolta volna, hogy ez ilyen hamar megtörténik, de már most van kapcsolata a kislányával.– Most gőzerővel az Ének az esőben bemutatójára készülök a Budapesti Operettszínházban. Cosmo Brownt alakítom, így a február 18-i premierig másból sem áll az életem, mint a sztepptánc gyakorlásából, na meg az éneklésből. Már a baba is érzi a ritmusomat. Az alvásciklusa már most a miénkhez alkalmazkodott, illetve ahhoz, ami idekint várja. Például mindig megvár este próba után, fél 11-kor még ébren van.