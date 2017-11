Az ország levesét keresi Fördős Zé, aki saját receptjeit is elárulta

Irányzatoktól függetlenül a leves nagyon népszerű, az én kedvencem Édesanyám gulyáslevese az egyedülálló íz-harmóniája miatt. A csípősebb ízeket kedvelem, a konyhámban mindig kéznél vannak a különböző fűszerek, örömmel kísérletezek, mindig nyitott vagyok az újra. A Bonduelle két új terméke is éppen erre ad lehetőséget – csak a fantáziánkon múlik, hogy mi mindent hozunk ki belőlük. És ami fontos – könnyű velük dolgozni, percek alatt elkészíthetünk egy-egy ízletes fogást. Mindkét termékkel egészségesebbé, színesebbé tehetjük a tányért, az étkezést

A Magyarországon 25 éve jelen lévő Bonduelle két újdonsággal bővítette fagyasztott termék-portfólióját. Európa zöldségspecialistájának is minősített márka a krémleves- zöldségkeverékek kategóriában fejlesztett: most már sütőtök és karfiol-krémleves alapot is kínál a fogyasztóknak.

, illetve– ezzel a helyszínen lefőzött levesekkel inspirált a Bonduelle két új termékének felhasználására Fördős Zé, aki még trükköket, tippeket is lelkesen megosztott a kóstolóval egybekötött exkluzív termékbevezetőn.– mesélt Zé az előkészületek közben.A nagy érdeklődéssel kísért, mint például: a tökéletes fürj-tojás titka nem más, mint a pontosan betartott 2 perc; ha alufóliában megsütjük a fokhagymát, majd összetörjük, egy illatos-ízletes pépet kapunk, ami az ételeket még finomabbá teszi. Zé ezt be is bizonyította – a pépet két réteg levelestészta közé kente, és omlósra sütötte, majd vékony csíkokra szeletelve a karfiol-krémleves mellé tálalta, hatalmas sikert aratott, ahogy a poblano chilipaprika-pasztája is.Mindkét leves hamar elfogyott, a nagy érdeklődésre való tekintettel, íme Fördős Zé receptjei, aki most az „Ország Levesét" is keresi a Bonduelle új, nyereményjátékkal egybekötött országos promóciójában.

A Fördős Zé vezette zsűri négy héten át kiválasztja a hét öt legjobb receptjét, amelyeket értékes Electrolux nyereményekkel díjaz.A 20 legjobb recept közül végül közönségszavazás dönt a fődíj, vagyis a 350.000 Ft értékű Electrolux termékcsomag sorsáról.

Természetesen a tőlem megszokott, szigorú zsűri leszek, de Nagy Levesválasztóra fel, ne fogja vissza magát senki, én magam is kíváncsian várom a recepteket, biztos lesz köztük számomra is újdonság. Itt a lehetőség, hogy lefőzzenek engem!

És hogy milyen zsűri lesz Fördős Zé?Hozzávalók (2-3 személyre):A leveshez:1 kis fej vöröshagyma2 szál újhagyma1 kis darab gyömbér reszelve1 zacskó fagyasztott Bonduelle karfiol-krémleves zöldségkeverék300 ml víz/alaplé200 ml tejsó, borsA fokhagymás ropogóshoz:1 csomag leveles tészta2 fej fokhagymasóA garnélához:6 db garnélaolívaolaj½ narancs leve½ citrom levenéhány szem ropogós töpörtyűElsőként a fokhagymákat alufóliára tesszük, meglocsoljuk olívaolajjal, sózzuk, becsomagoljuk és 200 fokos sütőben 30 percig sütjük. Miután kihűlt, könnyedén ki lehet szedni a krémesre sült fokhagymagerezdeket, amiket egy villával összetörünk, jól megsózzuk és a félbe vágott leveles tésztára kenjük. A tészta másik felével befedjük és egy sütőpapírral lefedett tepsi hátlapjára fektetjük. Letakarjuk egy újabb sütőpapírral és a tetejére nehezékként egy másik tepsit teszünk és így tesszük be a 200 fokos sütőbe 20 percre. Vékony csíkokat vágunk belőle. Egy lábasban olívaolajon üvegesre pároljuk a hagymákat, hozzáadjuk a reszelt gyömbért, kicsit megpirítjuk és rászórjuk a fagyasztott karfiol mixet. Felöntjük a vízzel és a tejjel, sózzuk, borsozzuk, felforraljuk és botmixerrel krémesre zúzzuk.A töpörtyűt késes aprítóban egészen finomra zúzzuk és félretesszük. A garnélákat forró serpenyőben gyorsan megpirítjuk, rádobunk egy gerezd fokhagymát, sózzuk, borsozzuk és friss narancs és lime lével ízesítjük. Tálalásnál kiszedjük a forró levest, beleállítunk egy csík fokhagymás ropogóst, ráhelyezünk egy garnélát, amit megszórunk a ropogós zúzott töpörtyűvel.Hozzávalók (2-3 személyre)A chili pasztához:szárított poblano chili paprikavízA leveshez:1 fej vöröshagyma1 csomag fagyasztott Bonduelle sütőtök-krémleves zöldségkeverék2 nagy ek tejföl400 ml alaplé1 tk chili pastaA tépett csirkéhez:1 egész csirkemell filé1 tk fahéj1 tk őrölt római kömény1 tk őrölt koriandersó, borsolajfürjtojás1 ek fekete szezámmagA csirkemelleket sós vízben 2 óra alatt puhára főzzük, ezután villával könnyedén szálaira tudjuk szedni, majd egy kevés olívaolajon a fűszerekkel együtt jól megpirítjuk és félretesszük. A chili pastához a szárított paprikák magjait eltávolítjuk, forró, száraz serpenyőben lepirítjuk, majd forró vízzel leöntjük és állni hagyjuk. Miután megpuhult, késes aprítógépben krémesre zúzzuk. Egy kevés olajon üvegesre pároljuk a hagymát, rászórjuk a sütőtök mixet, sózzuk borsozzuk, adunk hozzá ízlés szerint a chili-pasztából és felöntjük az alap-lével. Mehet bele a tejföl, forralunk rajta egyet és botmixerrel leturmixoljuk. A fürjtojásokat gyöngyözve forró vízbe tesszük és pontosan 2 percig főzzük, majd hideg vízzel lehűtjük. Tálaláskor a levesre halmozunk a tépett csirkéből, megszórjuk fekete szezámmaggal és a félbevágott fürjtojásokat is rátesszük.