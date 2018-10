Az ország 25 mozijába várják a nézőket premier előtti fesztivál-kedvencekkel

Idén is különleges filmkínálattal érkezik a 3. Európai Art Mozi Nap, amelyet Európa-szerte több mint 600 filmszínházban rendeznek meg október 14-én. A nemzetközi kezdeményezéshez 25 magyarországi art mozi is csatlakozott, a hazai programot három friss, díjnyertes európai film és három magyar alkotás, köztük egy filmtörténeti klasszikus színesíti."Európa mozizni megy!" - szól az idén harmadik alkalommal megrendezésre kerülő Európai Art Mozi Nap szlogenje, amelynek célja, hogy az európai filmművészet sokszínűségére és a művészmozi, mint kulturális és közösségi tér fontosságára hívja fel a figyelmet.Az Art Mozik Nemzetközi Szövetsége (CICAE) és az Europa Cinemas kezdeményezésére 2018. október 14-ére meghirdetett nemzetközi eseményhez több mint 600 mozi csatlakozott szerte Európában, köztük az Art Mozi Egyesület szinte teljes tagsága, 25 magyarországi művészmozi is.Ezen a napon a résztvevő mozik Európa-szerte változatos programokkal és premier előtti vetítésekkel várják a közönséget. A hazai programot három friss, díjnyertes európai film és három magyar alkotás, köztük egy filmtörténeti klasszikus színesíti. A programhoz csatlakozó mozik ezekből a filmekből válogatva alakították ki október 14-i műsorukat.Látható lesz a Sundance filmfesztivál Közönségdíját és a Jameson Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál fődíját elnyert dán thriller, Gustav Möller első rendezése, A bűnös, az olasz Alice Rohrwacher Cannes-ban a Legjobb forgatókönyv díjával elismert, társadalomkritikus "felnőttmeséje", A szent és a farkas, és az idén 100. éve született legendás svéd rendező, Ingmar Bergman pályáját bemutató, cannes-i versenyszekcióban debütált dokumentumfilm: Jane Magnusson Bergman 100 című alkotása.Az országos vetítéssorozat keretében magyar alkotások is műsorra kerülnek: premier előtt látható az egyedi látványvilágával és műkincsrablások köré épülő izgalmas történetével szinte mindenkit rabul ejtő animációs akció-thriller: a Ruben Brandt, a gyűjtő Milorad Krstićtől, Szilágyi Zsófia Cannes-ból a nemzetközi filmkritikusok FIPRESCI-díjával hazatérő, egy háromgyermekes édesanya mindennapi küzdelmét megrázóan hitelesen ábrázoló Egy nap című filmdrámája, valamint Várkonyi Zoltán 50 éve bemutatott filmtörténeti klasszikusa, a teljes körűen restaurált és digitálisan felújított Egri csillagok.A 3. Európai Art Mozi Nap magyarországi programja a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, az Art Mozi Egyesület szervezésében valósul meg. Részletes program a http://artmoziegyesulet.hu címen olvasható.