Az óriásnyúl nem élte túl a repülőutat

Simont, a 10 hónapos, csaknem egy méteres német óriást egy brit tenyésztő, Annette Edwards adta fel egy amerikai vevő címére. Londonból Chicagóba indulás előtt az állatot megvizsgálta egy állatorvos, aki megállapította, hogy makkegészséges - mondta el a tenyésztő a The Sun című brit bulvárlapnak.A nyúltenyésztő hozzátette, hogy a vevő, aki "nagyon nagy híresség", meg van döbbenve az állat elpusztulása miatt."Valami nagyon furcsa dolog történt és tudni akarom, hogy mi" - követelt magyarázatot Annette Edwards, aki elmondta, hogy már küldött nyulakat a világ minden tájára, de még soha nem történt hasonló eset.Simonnak minden esélye megvolt arra, hogy a világ legnagyobb nyula legyen. Apja, Darius 1,32 méterrel a világ legnagyobb nyula volt és Simon még az ő rekordját is megdönthette volna. Tenyésztője szerint egy ilyen óriásnyúl tartásának éves költsége átszámítva megközelíti a kétmillió forintot.Az amerikai légitársaság közleményben fejezte ki "szomorúságát" az állat elpusztulása miatt, vizsgálatot jelentett be a rejtélyes haláleset körülményeinek tisztázására és segítséget ajánlott fel a tenyésztőnek. A légitársaság hangsúlyozta, hogy elsődleges fontosságú számára a szállított állatok biztonsága és kényelme.Az amerikai légiközlekedési hatóságok adatai szerint tavaly 35 állat pusztult el szállítás közben a 17 legjelentősebb amerikai légitársaság járatain, és a leginkább érintett messze a United Airlines, amelynek gépein kilenc állat pusztult el és 14 sebesült meg a raktérben.A 10 ezer állatra jutó 2,11 halálesettel vagy sérüléssel a United Airliners a második legrosszabb biztonsági statisztikát mutatta fel tavaly a Hawaiian Airlines után, amelynek járatain 7518 állat közül három pusztult el, ami 3,99-es arányszámot jelent. A United Airlines a múlt évben 109 ezer 149 élő állatot szállított repülőgépeinek fedélzetén.A reménybeli világrekorder óriásnyúl tisztázatlan halála újabb kínos botrány a légitársaság számára, amelynek biztonsági emberei a közelmúltban erőszakkal, a földön vonszolva távolítottak el egy érvényes jeggyel rendelkező orvost egy repülőgépről a chicagói repülőtéren, hogy helyet csináljanak a vállalat alkalmazottainak. A társaság elnöke eleinte védeni próbálta az eljárást, de végül a közfelháborodás hatására bocsánatot kért.