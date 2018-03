Az Onyx lett Magyarország első két Michelin-csillaggal jutalmazott étterme - Fotók

Az Onyx lett Magyarország első két Michelin-csillaggal minősített étterme. A Costes, a Costes Downtown és a Borkonyha megőrizte egy-egy Michelin-csillagát. Az elismeréseket hétfő este gálaműsor keretében adták át Budapesten, a Várkert Bazárban, ahol bemutatták a 2018-as európai Michelin-kalauzt. A Michelin-kalauz az ismert francia gumigyár gondozásában jelenik meg és a francia gasztronómia bibliájaként tartják számon. Horváth Ádámnak, az Onyx séfjének Michael Ellis, a Michelin Guide nemzetközi igazgatója adta át az elismerést jelképező séfkabátot és a kiadványt, amelyben ezúttal két csillaggal szerepel az étterem.A séf az MTI-nek elmondta, hogy az Onyx konyháján nagyon sok műhelymunka folyik, a csapat minden tagjának van lehetősége az ötletelésre. Horváth Ádám 2016 augusztusában vette át az Onyx vezetését, kezdetben azon dolgozva, hogy megmaradjon a korábban már elnyert Michelin-csillag. Mint mondta, rengeteg energiát fektettek a megújulásba is.

Biztosan teher is bizonyos szinten a két Michelin-csillag. Eddig is sok múlt rajtunk, hiszen nagyon fiatalon vettem át a konyhát, de a csapattal mindig is célként lebegett a szemünk előtt, a két csillag. Azt, hogy ez ilyen gyorsan megtörtént, azoknak köszönhetem, akik mellettem állnak és dolgoznak.

- emelte ki Horváth Ádám. Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója szerint komoly elismerése a magyar gasztronómiai világ fejlődésének, hogy egyik éttermünket két csillaggal is elismerték a szakemberek.

Kétségbevonhatatlan bizonyítéka ez annak, amit az utóbbi időben hangsúlyozunk: Magyarországon a gasztronómiai forradalom időszakát éljük. A két csillagos elismerés kimagasló teljesítmény, hiszen nincsen két csillagos étterme Csehországnak, Lengyelországnak, Horvátországnak, ahogy Norvégiának és Finnországnak sincs. Büszke vagyok a séfjeinkre, az éttermeinkre, a gasztronómiánkra

- mondta, hozzátéve: bízik abban, hogy gyarapodni fog a csillagok száma.

A következő cél a három Michelin-csillag és hogy vidéken is legyen Michelin-csillagos éttermünk.

- emelte ki. A vezérigazgató arról is beszélt, hogy "a magyar turizmus rekordokat dönt, és a célunk az, hogy Magyarország felkerüljön a gasztroturisták térképére is. A gasztronómiai turizmus egyre inkább felértékelődik a világ turizmusában. Azt tapasztaljuk, hogy egy térség gasztronómiai kínálata meghatározó lehet az utazási döntés meghozatala során. Célunk eléréséhez ez a mostani esemény is hozzájárulhat, hiszen a magyar sajtó mellett spanyol, olasz, görög, francia, német és brit újságírók is szép számmal érkeztek, akik hírünket viszik a világban" - tette hozzá Guller Zoltán.A budapesti gálaeseményen mutatták be a 2018-as európai Michelin-kalauzt (Michelin Main Cities of Europe Guide 2018). Öt ország, Magyarország mellett Görögország, Ausztria, Lengyelország és Csehország is a magyar fővárosban tudta meg azt, hogy az előző évhez képest mely éttermeik tarthatták meg, vesztették el vagy éppen érdemelték ki újonnan csillagaikat. Több mint 100 olyan séf érkezett Európából, akik Michelin csillagos éttermeket képviseltek, ők köszöntötték azokat, akik a budapesti gálaeseményen tudták meg, hogy csillagot kapott az éttermük.A Michelin egy új díjat is átadott a magyar fővárosban: ez annak a séfnek járt, aki mentorként a legtöbbet tette a fiatal tehetségek inspirálásáért. A díjat a francia Christian Constant érdemelte ki. Emellett bejelentették a legtehetségesebb ifjú séfnek járó díjat is, amelyet tavaly osztottak ki először- Ezt ebben az évben a 27 éves brit Niall Keating kapta. A díjátadó gálán Alexandre Taisne, a Michelin Food Ú Travel vezérigazgatója kiemelte: Budapest tökéletes helyszín arra, hogy ezt a nagyszabású esemény vendégül lássa és hogy itt ünnepeljék Európa Michelin-csillagos éttermeinek séfjei a Michelin-család új tagjait. Michael Ellis, a Michelin Guide nemzetközi igazgatója pedig megköszönte mind a nagyjából 120 ide érkező séfnek azt, hogy eljöttek és azt mondta: ezzel a budapesti esemény a gasztronómiai tehetség egyik legnagyobb gyűjtőhelyévé vált a Michelin Guide történetében.