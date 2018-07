Az olvasók kiválasztották, a Nébih letesztelte milyenek az itthon kapható dobozos sörök

A foci világbajnokság adta az apropót, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ( Nébih ) Szupermenta projektjében górcső alá vegyen 20 világos dobozos sört. Hisz a nyár és a meccsnézés elmaradhatatlan kellékének számít ez az ital.A termékek kiválasztása rendhagyó volt, most először ugyanis az olvasók határozták meg, melyik söröket vizsgálja a hatóság abból a kínálatból, amit 12 nagyobb üzletlánc szortimentjében találtak.A hosszú listára 120 különböző márkájú vagy típusú sör került fel, amit aztán alkoholtartalom alapján szűkítettek. Végül két csoportba sorolták az italokat és az olvasók 20-20 termék közül választhatták azokat, amelyeket aztán a hatóság minden szempontból megvizsgált.Több mint ezer szavazat alapján 14 hazai és 6 külföldi előállítású – egyébként az áruházak kínálatában leggyakrabban látott – sör jutott be a 20 tesztelendő termék közé.Ellenőrizték az italok sűrűségét, alkohol-, extrakt, szén-dioxid és energiatartalmát, erjedési fokát, de a szín megfelelőség és az ochratoxin-A vizsgálat sem maradhatott el. Sor került a jelölések ellenőrzésére is. Emellett izotóp vizsgálattal ellenőrizték a pótanyag nélküli söröknél, hogy valóban nem tartalmaznak-e mást a négy fő alapanyagon kívül.A Nébih szakemberei sem a laboratóriumi, sem a hatósági ellenőrzéseken nem találtak kifogásolnivalót a 20 dobozos alkoholos italnál.A Nébih Szupermenta világos dobozos sör terméktesztjén, második lett a Budweiser, míg harmadik helyen a Dreher és a Pécsi Sör zárt holtversenyben., második lett a Tuborg, harmadik helyen pedig a Borsodi végzett.További információk és a részletes vizsgálati eredmények elérhetők a Nébih Szupermenta termékteszt oldalán