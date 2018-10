Az M4 Sport közvetíti 2019 egyik legfontosabb sporteseményét

–

2019 egyik legfontosabb sporteseményét, a januári férfi kézilabda-világbajnokságot az M4 Sport közvetíti. A torna összes mérkőzését, köztük a magyar válogatott összecsapásait is élőben követhetik a nézők Magyarország legnézettebb sportcsatornáján.A január 10. és 27. között megrendezésre kerülő vb a 2020-as tokiói olimpia miatt is kiemelt esemény nemzeti csapatunk számára, mivel a legkönnyebb utat a világbajnokság jelenti az olimpiai kvalifikációs tornára.A férfi válogatott a legutóbbi hét világbajnokságból, hatra kijutott, beleszámítva a 2019-es tornát is. Az eddigi legjobb eredménye az 1986-os ezüstérem volt, 1997-ben bronzmérkőzést játszhatott az együttes. A januári Németország és Dánia közös szervezésében megrendezésre kerülő világeseményre a szlovénok ellen oda-visszavágós párharc megnyerésével sikerült kiharcolni a szereplést.Nemzeti csapatunk a "D" jelű csoportban kezdi meg szereplését Svédország, Katar, Argentína, Egyiptom és Angola válogatottja ellen. A csoportkör mérkőzéseit Koppenhágában játssza a magyar válogatott, továbbjutás esetén Herningben jön a folytatás, az elődöntő mérkőzéseire pedig Hamburgban kerül sor. A világbajnokság győztese kijut a tokiói olimpiára, a 2-7. helyezettek részt vehetnek a 2020 tavaszán sorra kerülő olimpiai selejtezőn.A január a férfi kézilabda világbajnokságról fog szólni az M4 Sporton. Átlagosan napi három mérkőzést közvetít a csatorna és a hétköznapokon ötször jelentkező Sporthíradóban is részletesen foglalkozunk a világbajnokság történéseivel. A magyar válogatottat egy stáb is elkíséri, így a szurkolók első kézből tudhatják meg a legfrissebb híreket. A mostani megállapodással hosszú távon biztosított, hogy Magyarországon mindenki számára elérhető lesz az egyik legnépszerűbb csapatsportág világbajnoksága, amin ráadásul rendszeres résztvevőnek számítanak a magyar válogatottak. Válogatott szinten minden páratlan év csúcseseménye a vb, 2019-ben és 2023-ban ráadásul az olimpiai kvalifikáció szempontjából is sorsdöntőnek számít, vagyis az M4 Sporton dől el, látunk-e újra ebben a sportágban is nemzeti csapatot az ötkarikás játékokonjelentette be Papp Dániel, az MTVA megbízott vezérigazgatója.A januári világbajnokság közvetítését követően is az M4 Sport marad az otthona a nemzetközi csúcskézilabdának, hiszen egészen 2025-ig, a következő négy női és négy férfi kézilabda vb-t is a csatorna fogja elhozni Magyarországra!A világbajnokságról az M4 Sport mellett, az, az M1 csatorna és a Kossuth Rádió is kiemelt terjedelemben számol be.