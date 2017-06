Az internetes zaklatás ellen lép fel az egyik hazai mobilszolgáltató

A kezdeményezés célja, hogy 2020-ra a 13 országban, ahol a Telenor működik,szerezzen.A Telenor különböző leányvállalatainál évek óta zajlanak különböző, a helyi környezethez jól illeszkedő, a biztonságos internetezést és az online zaklatás megfékezését célzó programok. A helyi sikerekre építve a Telenor Csoport 2016 óta támogatja az internetes zaklatás megfékezésének világnapját, illetve egyéb internetes biztonsági kezdeményezéseket is indított.2017-ben a Telenor Csoport a programot továbbfejlesztve idénjelentkezik, amely a digitális zaklatás megfékezésére hívja fel a figyelmet. Az akció központi elemét egy profilképszerkesztő felület jelenti, ahol minden szimpatizáns digitális szuperhőssé alakulhat közösségi profilképén. Emellett a Telenor Csoport hivatalos Facebook-oldalán látványos vizuális tartalmakon keresztül ad tippeket az internetes zaklatás kezelésére.Az idei kezdeményezés a Telenor tavaly indított „Be Smart, Use Heart" programja keretében zajlik, és a különféle helyi programok – például Magyarországon a Hipersuli biztonságos net oktatási anyagának, vagy a Telenor által is terjesztett UNICEF Help App alkalmazásának – sikereire épít., a biztonságos internethasználathoz és a mobileszközök biztonságának fenntartásához.

A „Légy kiberhős!" programhoz nem csak a Telenor munkatársai, hanem bárki csatlakozhat, a vállalat által készített grafikát ugyanis nagyon könnyű beilleszteni a facebookos vagy twitteres profilképre ezen az oldalon keresztül: www.twibbon.com/support/stop-cyberbullying-day

Az internetes zaklatás megfékezésével és a „Légy kiberhős" kampánnyal kapcsolatos bejegyzéseket érdemes ellátni a #useheart és a #stopcyberbullyingday címkékkel, hogy a bejegyzések a globálisan zajló online párbeszéd részei lehessenek.

Az internetes zaklatásra azért is érdemes nagyobb figyelmet fordítani, mert, és akiket személyesen is zaklatnak, azokat az interneten is kipécézik a támadók. A Cyberbullying Research Center 2016-os felmérésében az internetes zaklatásról beszámoló diákok 64%-a nyilatkozott úgy, hogy a probléma rontotta tanulási képességét és biztonságérzetét az iskolában. A kutatást megelőző 30 napban internetes megfélemlítést elszenvedő diákok 83%-át pedig az iskolában is zaklatták a közelmúltban.„A kezdeményezés célja, hogy felhívjuk az világháló használóinak figyelmét az internetes zaklatásra, és arra, hogyan lehet fellépni ellene" – nyilatkozta Zainab Hussain Siddiqui, a Telenor Csoport társadalmi szerepvállalásért felelős igazgatója. „Ez összhangban áll azzal a szélesebb körű törekvésünkkel, hogyAz online biztonság terén vállaltuk, hogy 4 millió gyermeket közvetlenül készítünk fel arra, hogy magabiztosan és felelősen használják az internetet. Ennél lényegesen nagyobb számú gyermeket és szülőt szeretnénk elérni közvetve a biztonságos internetezésben segítő tartalmaink terjesztésével."A Telenor Magyarország évek óta intenzíven támogatja az internetes zaklatás elleni harcot: digitális oktatási programja, a Hipersuli részeként TudatosNet címmel gyerekek, szülők és tanárok számára egyaránt ingyenesen elérhető online oktatóanyagot tett elérhetővé. Emellett. A kooperáció részeként a Telenor kiemelt csatornáin elérhetővé tette és folyamatosan népszerűsíti az UNICEF HelpAPP nevű ingyenes alkalmazását, amellyel bajba jutott gyermekek kereshetnek megoldást problémáikra. Ezen felül a Telenor támogatásával indulhatott el a gyermekjogi ismereteket terjesztőelőadásaival.Ugyancsak a Telenor támogatásával indult el az év elején a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány Yelon.hu című edukációs oldala, amelyen a fiatalokat érintő szexuális témák mellett az internetes zaklatással, szextinggel foglalkozó cikkek is megjelennek. Az oldalon és az azonos nevű okostelefonos applikációban működő anonim chatszolgáltatáson