Az Instagram két alapítója otthagyta cégét

Távozott az Instagramtól a képmegosztó oldal két alapítója - jelentették be kedden.



Az Instagramot 2010-ben alapította Kevin Systrom, aki mostanáig a cég vezérigazgatója is volt, valamint Mike Krieger, a vállalat technikai igazgatója.



Az Instragramot 2012-ben 1 milliárd dollárért felvásárolta a Facebook. Az Instagram júniusban azt közölte, hogy aktív felhasználóinak száma elérte az 1 milliárdot.



A The Wall Street Journal értesülése szerint az elmúlt időszakban az Instagram két alapítója úgy érezte, hogy a Facebook vezetése nem tartja tiszteletben a függetlenségüket és ez feszültséghez vezetett.



Az Instagram két alapítójának a távozását Kevin Systrom jelentette be, de nem indokolta a döntést.



Idén áprilisban hagyta ott a Facebook céget Jan Koum, a WhatsApp vezérigazgatója. A mobiltelefonos üzenetküldőt 2014-be 19 milliárd dollárért vette meg a Facebook.

A

Facebook árfolyama 3,08 dollár (1,86 százalék) mínuszban, 162,33 dolláron állt a keddi New York-i tőzsdenyitást megelőző elektronikus kereskedésben, röviddel 10 óra után.