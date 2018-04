Az ingyenwifitől lesz boldog a magyar

Az okos kommunikációs eszközöket használó magyarok több mint fele hajlandó lenne szemet hunyni a reklámok felett az ingyenes wifiért cserébe – derül ki a PushAir legfrissebb kutatásából. A felhasználók jellemzően a bejelentkező képernyőn hajlandóak a reklámfogyasztásra, de ha 15-30 percenként kellene megnézniük egy-egy üzenetet, akkor sem mondanának le az ingyenes internetelérésről. A megkérdezettek döntő többsége böngészésre és a közösségimédia-felületeken történő szörfözésre használná a lehetőséget, leginkább a közterületeken és a közintézményekben.



A reklámüzenetekért cserébe ingyenes wifi elérést biztosító magyar startup, a PushAir, saját felmérése alapján a hazai okoskütyü-használók 58 százaléka hajlandó lenne a minőségi, szélessávú ingyenes wifiért cserébe reklámokat fogadni eszközén, míg ezt a lehetőséget 100 válaszadó közül csak 42 utasította el kategorikusan. A megkérdezettek 29 százaléka a bejelentkező képernyőn találkozna legszívesebben a reklámokkal, százból hét ember akár negyedóránként is elviselne egy-egy rövid üzenetet a szolgáltatásért cserébe, míg 19 százalékuk számára a 30 percenkénti megszólítás tűnik elfogadható „árnak" a szélessávú, vezeték nélküli internetelérését cserébe.



„Magyarországon – főleg a fiatalabb generációk körében – ma már szinte teljesnek mondható az okos mobilkommunikációs eszközök penetrációja. Okosmobillal a válaszadóink mindegyike rendelkezik, de döntő többségüknek laptopja vagy tabletje is van. Ez a trend, illetve az, hogy ma már az internet a mindennapok elengedhetetlen velejárója lett, magával hozta a minőségi wifi-szolgáltatások iránti igényt is. A szélessávú drótnélküli internetelérésért pedig úgy tűnik egyre kisebb ár a felhasználók részéről megnézni egy-egy reklámüzenetet" – emelte ki Zsadányi István, a PushAir magyar startup ügyvezetője.



A megkérdezettek többsége a mobilkommunikációs eszközön végzett három leginkább jellemző tevékenységként a közösségimédia-felületeken történő barangolást (64%), a böngészést (62%) és az e-mailes levelezést (52%) jelölte meg. A legjellemzőbb tevékenységek köréből alig maradt le a térképek és menetrendek ellenőrzése (49%), valamint a híroldalak olvasása (30%). „Ezek mind olyan online tevékenységek és szolgáltatások, amelyek ma már a társadalmi beágyazottságuk alapján a mindennapi élet megkerülhetetlen velejárói sok ember számára. Nem véletlen, hogy ezeket lehetőség szerint inkább valamilyen wifis megoldáson keresztül és nem a mobilinternet-csomag kontójára végzik legszívesebben a felhasználók" – mutatott rá Zsadányi István.



Arra kérdésre, hogy mely három helyen szeretnének leginkább ingyenes wifihez jutni, a felhasználók többsége, egészen pontosan száz emberből 73, a tömegközlekedési eszközöket és a várókat jelölte meg. Hajszállal maradtak le az első helyről a klasszikus közintézmények – orvosi rendelők, hivatalok – ahol a válaszadók 72 százaléka szeretne ilyen szolgáltatást, míg a harmadik legnépszerűbb helyszínként a közterületeket és utcabútorokat jelölte meg a megkérdezettek 60 százaléka. A képzeletbeli dobogóról a vendéglátó szektor szereplői (40%) és a vállalati ügyfélszolgálatok (38%) maradtak le.