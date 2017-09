Robert Redford (b) Jane Fonda amerikai színészek az Our Souls At Night című filmjük alkalmából tartott fotózáson a 74. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon 2017. szeptember 1-én.

Fotó: MTI/EPA/Claudio Onorati

Az idős sztárok ragyognak a legfényesebben Velencében: Jane Fonda és Robert Redford pénteken életműdíjat kapott a filmfesztiválon, ahol Our Souls at Night című, versenyen kívül bemutatott új filmjükkel újra elbűvölték a közönséget.A két sztár több mint ötven éve állt először együtt a kamera előtt a Mezítláb a parkban című romantikus vígjátékban, most pedig a Netflix számára forgatott érett kori románcban játszottak özvegy szomszédokat, akik egymásra találnak. A Lido közönségének reakciójából ítélve évtizedekkel ezelőtti vonzerejük mit sem vesztett erejéből a filmvásznon.Fonda elmondta: nagyon tetszik neki, hogy ez a két film keretezi pályafutásukat. "A Mezítláb a parkban című filmben friss házasokat alakítottunk, ezúttal pedig idős szerelmeseket, és az időskori szex is megjelenik" - idézte fel a 79 éves színésznő hozzátéve, hogy szerinte a rendező, Ritesh Batra kissé korán vágta el a szerelmi jelenet.

A 81 éves Redfordnak és Fondának pénteken életművük elismeréseként adták át Arany Oroszlán-díjat.Az Our Souls at Night című film, amelyet Redford producerként is jegyez, Kent Haruf regénye nyomán készült. Mint a színész-rendező elmondta: részben azért vállalata ezt a filmet, mert úgy véli, hogy a filmipar főleg a fiatalokra koncentrál, és nem születik elég film az idősebb közönség számára. Fonda azonban megjegyezte, hogy tapasztalható némi javulás, hiszen a Netflixnél készül például a Grace és Frankie című sorozat, amelyben egy frissen facérrá vált nőt játszik. "Eddig három szeretőm volt már ebben a sorozatban, nagyon örülök, hogy végre megjelennek az idős nők is a képernyőn" - mondta.A két legendás színész arról is beszélt Velencében, hogy nagyon izgatottak voltak a közös munka miatt. "Még egy filmet akartam vele csinálni, mielőtt meghalok" - mondta Redford. "Mulatságos volt őt megcsókolni húszévesen, és aztán újra csaknem 80 esztendősen" - fűzte hozzá Fonda.Az A-kategóriás nagy múltú mustrán, amely szeptember 9-ig tart, számos további idősebb sztár is feltűnik majd a vörös szőnyegen, köztük Judi Dench, Helen Mirren, Donald Sutherland és Michael Caine.