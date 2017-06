Az ExperiDance lesz a Vizes VB megnyitójának fő attrakciója

Idén július 14-én este 8 órakor az egész világ Budapestre figyel, kezdetét veszi ugyanis a 17. Vizes Világbajnokság. A földkerekség harmadik legfontosabb sportesemény- sorozatának megnyitóján egy egyedülálló összefogás eredményeként létrejött táncművészeti előadással a világhírű magyar társulat, az ExperiDance kápráztatja el az esemény és az egész világ sportszerető közönségét.Mint minden jelentős világverseny nyitó ünnepségén, így a magyar fővárosban a július 14-én kezdődő Vizes Világbajnokság megnyitóján is világszínvonalú műsorszámok és előadóművészek szerepelnek majd. Az elmúlt idők helyszínei alapján Budapest kiemelkedik abban, hogy a megnyitó vizes helyszínét a magyar főváros egyik természeti ékessége a Duna folyó adja majd. Ezért a budapesti vizes világbajnokság nyitógálája olyan semmihez sem fogható produkció lesz, melynek színpadát az ország legfontosabb vízi útvonalán egymás mellé helyezett uszályokból állítják össze, hátterét pedig maga a város élő látképe adja. Az ExperiDance nem mindennapi, mély érzéseket közvetítő, egyedi produkcióval készül a megnyitóra, a több száz táncos között, 150 gyermek is színpadra lép. A műsorszám üzenete, hogy a magyarok generációról generációra adják át azt az egyedülálló művészeti tudást, amire ők képesek. A produkció forrása az az energikus magyar lelkület, ami évezredek óta benne van a magyar táncművészetben.

Román Sándor

A gála műsorában több mint 600 művész vesz részt, közülük 500 táncost az ExperiDance delegál: előadóművészek, táncosok, akrobaták és technikai szakemberek közös álmaként valósul meg a 4 uszályból álló vízi színpadon zajló cselekmény.- Ami ezen az estén létrejön, az sokkal többről szól, mint a világszínvonal - meséli a társaság egyik alapítója Román Sándor, az ExperiDance művészeti vezetője, a nyitógála hivatalos koreográfusa. - Ez a show soha nem látott táncszakmai összefogásból született, ami már most a próbák során is fantasztikus érzést kelt minden résztvevőben. Biztosak vagyunk abban, hogy az eredetileg elképzelt koncepción túl, az az érzelmi töltet, mely bennünk, a résztvevőkben dolgozik a tánc közben átütőbbé teszi az előadás minden pillanatát. A megnyitó-előadás önmagában is egy nagyszabású esemény, a benne szereplő több mint 600 ember – a profi táncművészek, hivatásos akrobaták, és a lelkes amatőrök is - hatalmas szakmai alázattal vesznek részt a próbákon. Ráadásul folyamatosan egyre többen akarnak csatlakozni a csapatunkhoz, mert egy ilyen egyedülálló élménynek mindenki részese akar lenni.

- Óriási kihívás és mérhetetlen öröm is számomra, hogy ennyi ember munkáját összehangolva alkossunk meg egy produkciót. A műsor különlegességét nem csak a lenyűgöző látvány adja, hanem az, hogy egymást követő generációk együttesen alkotnak meg valamit, ami megmutatja az emberiségnek, hogy kik is vagyunk mi, magyarok a mai világban. Az előadás mélységét az az érzelmi többlet adja meg, melyet a mozdulat és a tánc által mi magyarok képesek vagyunk a világ felé közvetíteni - tette hozzá Román Sándor.