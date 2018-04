Az év természetfotósa egyik kategóriagyőztesét kizárták

Kitömött állatot fotózott nyertes felvételéhez, ezért kizárással sújtották a Wildlife Photographer of the Year (Az év természetfotósa) pályázat egyik kategóriagyőztesét. Az éjszakai rabló című felvételt, amely egy termeszvárat éjszaka megközelítő hangyászt ábrázol egy brazil természetvédelmi parkban készítette Marcio Cabral. A fotópályázatot évtizedek óta meghirdető londoni Természettudományi Múzeum pénteken közölte, hogy a szabályokat megsértve a fotós kitömött állatot használt a képhez.Cabral tagadja, hogy meghamisította volna a jelenetet, és közölte, van tanúja, aki vele volt azon a napon. Más fotósok és turisták is voltak a parkban, ezért nagyon valószínűtlen, hogy valakinek ne tűnt volna fel, hogy egy kitömött állatot szállítanak, és óvatosan elhelyezik abba a pozícióba - nyilatkozta Cabral a BBC News-nak.

Ez a kizárás emlékeztesse a jelentkezőket arra, hogy a szabályok és a versenyszellem mindennemű áthágása végső soron kiderül.

kép: Sky News

- hangoztatta Roz Kidman Cox, a pályázat zsűrijének elnöke. A hangyászról készült felvétel az 2017. évi verseny Állatok saját környezetükben kategóriájának győztese volt. A felvétel körülményeire emlékezve a fotós arról írt, hogy teljesen váratlan volt az állat megjelenése: egyenesen besétált a fotózásba.A múzeum szerint a közelmúltban kívülállók hívták fel a figyelmüket arra, hogy a jelenet megrendezett és az éhes rabló valójában egy állatmodell, amely a természetvédelmi park látogatóközpontjánál látható. A múzeum öt tudóst kért fel a fotó megvizsgálására, és arra, hogy vessék egybe a kiállított állatmodellel. A szakemberek - akik között kitömött állatok szakértője, valamint dél-amerikai emlősök kutatója is volt - megállapították, hogy ugyanarról az állatról van szó.Túlságosan megegyezőnek találták a foltokat, az állat testtartását, a morfológiát és szőrcsomóinak állását. A múzeum szerint a fotós teljességgel együttműködött a vizsgálattal, átadta az alapanyagokat, azokat a felvételeket is, amelyeket a győztes felvétele előtt és utána készített. Azokon azonban a hangyász egyáltalán nem volt látható. Mint Cabral megjegyezte, sajnos nincs másik képe az állatról, mivel a felvétel hosszú, 30 másodperces expozíciós idővel és ISO 5000 érzékenységgel készült.Hozzátette, hogy a vaku villanásai miatt az állat elhagyta a helyszínt, így nem tudott róla másik felvételt készíteni. Nem ez az első alkalom, hogy a verseny zsűrije kizárja valamelyik győztest. 2009-ben a nagydíjat elnyerő felvételt fosztották meg díjától, az a fotó egy kerítést átugró farkast ábrázolt. A vizsgálat megállapította, hogy nem vadon élő, hanem állatkerti állatról készült a fotó.