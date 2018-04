Az Európai Bizottság a mesterséges intelligencia széles körű alkalmazását szorgalmazza

A tájékoztatás szerint az Európai Bizottság az új jogszabály révén több költségcsökkentő és időtakarékos online megoldást kíván bevezetni az európai vállalkozások számára, másrészt lehetőséget szeretne biztosítani a vállalkozók számára, hogy szabadon megválaszthassák, hol folytatják üzleti tevékenységüket, hogyan növekedjenek és szervezzék át társaságukat.



A javaslat közös uniós eljárásokat határoz meg a vállalkozások székhelyáthelyezésére, összeolvadására vagy szétválasztására vonatkozóan, amennyiben ezekre határokon átnyúló jelleggel kerül sor. Az új szabályok egyúttal biztosítják a munkavállalók jogainak megfelelő védelmét, és azt is garantálják, hogy a módosításokat ne lehessen kihasználni adócsalás vagy adóelkerülés céljára. Az új szabályok a vállalkozásalapítási eljárás és a vállalkozások működtetésének digitalizálásával ösztönzik majd a cégek növekedését.



Az új szabályok alapján a vállalkozások többek között egyszerűsített eljárás keretében helyezhetik majd át székhelyüket az egyik tagállamból egy másikba, és minden országban online jegyeztethetik be magukat, hozhatnak létre új fióktelepeket, és nyújthatnak be a cégnyilvántartásba dokumentumokat.