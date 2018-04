Az Erik Sumo Band idén két koncertet ad, jövőre dupla lemez jön

Az Erik Sumo Band, amely aktív korszakát 2013-ban lényegében lezárta, néha összeáll egy-egy koncertre, legutóbb két évvel ezelőtt három egymást követő, telt házas estet adott a Gozsdu Manóban és az A38 hajón.



Az idők során többször változott felállásban idén a zenekarvezető billentyűs-énekes mellett Kiss Erzsi és Harcsa Veronika énekel, Nagy István gitározik, Drapos Gergely a basszusgitáros, Gáspár Gergely a dobos, Pápai István pedig az ütőhangszeres.



"Az Erik Sumo nevet 2004-ben abból a célból találtam ki, hogy egy szerzői lemezt megjelentessek. Most, tizennégy év után éppen ugyanerre készülök, új és régi zenésztársak segítségével, de kicsit lazább szövetségben. Band helyett Erik Sumo néven fog megjelenni két új album 2019 első felében. Az első dalosabb, koncertesebb, a második teljesen instrumentális, filmzenésebb jellegű lemez lesz" - mondta Tövisházi Ambrus az MTI-nek.



A Péterfy Bori & Love Bandet is vezető zenész korábban (és időnként visszatérően) az Amorf Ördögökkel játszott, volt gyerekprojektje Tariska Szabolccsal Amorf Lovagok néven, szerepelt a drMáriás-féle Tudósokban, The Gomb néven pedig kísérleti duója van Hajós-Dévényi Kristóffal. A 2005-ben megjelent első Erik Sumo-lemezen (My Rocky Mountain) a tavaly év végén fiatalon elhunyt Fábián Juli is énekelt. A már Erik Sumo Band néven megjelent további lemezek: The Trouble Soup (2009), Twilight At the Zoo Vol. 1 (2011), The Ice Tower (2011), The Life and Adventures of Erik Sumo Band (2013). Tövisházi Erik Sumo Ú The Fox-Fairies néven 2015-ben sikeres filmzeneanyagot írt Ujj Mészáros Károly Liza, a rókatündér című filmjéhez.



"A Harcsa Veronikával és Kiss Erzsivel közösen készült The Trouble Soup az egyik kedvenc anyagunk, de a digitális áruházakban csak bizonyos országokban volt elérhető. A kiadóktól visszaszereztük a jogokat, és egy új borítóval most újra megjelent, két olyan dalverzióval, amelyek nem voltak rajta az eredeti kiadványon" - mondta Tövisházi Ambrus. A két bónuszdal a Big Ship (Moon), illetve a Disco In My Head az újpesti Boglárka Citerazenekar előadásában.



A zenész beszámolt az MTI-nek arról, hogy a közelmúltban felkérésre három feldolgozást készített az Anima Sound System 68' című dalára az együttes 25. születésnapja alkalmából. "Ebben a projektben állandó zenésztársaim, valamint Tóth Attila, a Meztelen Diplomaták énekese mellett egy tajvani performansz művész, Betty Apple is szerepel".