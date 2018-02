Az Ember és az Étel mérkőzése Budapesten - Videó

A méret a lényeg? Ön bevállalna egy közel 4 kilós szendvicset vagy egy 4 literes tejszínes turmixot?A Travel Channel tévécsatornán nemrég indult a korábban “Fald fel Amerikát!"-ként ismerté vált műsor folyatása, új címmel és új műsorvezetővel. Az „Ember és étel"-ben Casey Webb New Yorktól Chicagóig eszi végig Amerika hatalmas fogásait.Az emberpróbáló kihívást itthon a tévécsatorna Jókuti András (Világevő) blogger segítségével próbálta egy rövid online videó keretében reprodukálni. Budapest legnagyobb burgerétől a becsületkasszás óriáspalacsintán át a vágyálomszerű gigantikus steakig.András és a videós stáb először egy kis hamburgerezőbe látogatott, ahol találkoztak Marika nénivel, aki saját elmondása szerint a kávézója „szakácsa, pénztárosa, marketingese, takarítója". 35 évvel korábban, a férjével közösen, egy kis bódéban kezdték árulni a burgereket. Később beköltöztek abba a kis üzletbe, amely már 17 éve otthont ad Budapest eddig ismert legnagyobb hamburgerének. A kosárlabda méretű buciban 2 kiló töltelék van, több szinten. Marika néni ezt a „party burgert" eredetileg azon diákok számára találta ki, akinek nincs lehetősége hazamenni vidékre megünnepelni például születésnapjukat. Itt viszont néhány ezer forintért megrendelhetik a 10 személyre elegendő burgertortát (telefonon lehet leadni a rendelést, napi 3-4 kérés is befut).A második helyszín valójában egy Egyesület, ahol különleges palacsintákat lehet enni – nutellás és mogyoróvajas amerikai palacsintát, sőt palacsinta-burgert is, de a legnagyobb szám: az 55 cm-es palacsinta. Becsületkassza-elven működik (adomány) 2014 óta - azon kevés (ha nem egyetlen) hely Magyarországon, amely ezzel a módszerrel évek óta fenn tudja tartani magát. Az Egyesület/Palacsintázó általában csak késő délután nyit, és pár órát sütnek palacsintákat. A vendégek több rétegből adódnak össze, vannak fiatal iskolások, idősebbek és kisebb gyerekek is a szüleikkel. A hely egy igazi közösségi találkozópont lett, így sokan nem csak palacsintázni jönnek, hanem beszélgetni, társasjátékozni, kártyázni vagy dartsozniA harmadik helyszínen a belvárosban András a szívéhez egyik legközelebb álló ételbe márthatta a kését: egy steakbe. A bistecca alla Fiorentina (=steak firenzei módra) lényegében a híres angolszász T-bone steak extravastag változata, ami Toszkánában fogyasztanak előszeretettel. A súlya soha nincs 1 kg alatt, de akár 2-3 kilós. András is egy ilyen hatalmas steakkel tett próbát. És lényegében csak azt T-alakú csontot hagyta hátra.Aki pedig kedvet kapott a 4 perces magyar ízelítő után, hogy Amerika legnagyobb ételadagjait megismerje, és megnézze, ahogy Casey Webb még Jókuti Andrásnál is nagyobb sikerrel birkózik meg a méretes kihívásokkal, az kövese nyomon szombatonként és vasárnaponként 18:00-tól az „Ember és étel" sorozatot Travel Channelen.