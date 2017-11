Az eltűnt VV Fanni lakásán reggel óta nyomoz a rendőrség

Szombat reggel óta az eltűnt VV Fanni lakásán nyomoz a rendőrség, a Blikk értesülései szerint forró nyomon vannak, de a részletekről az aggódó családot sem tájékoztatják - írja a BorsOnline A rendőrség emberei találtak egy felvételt, amin a nő egy ismeretlen férfival távozik, emellett pedig SIM-kártyákat, feljegyzéseket és DNS-mintát kerestek a lakásban.A TWN eközben egy titkos noteszról, eltűnt autóról és titkos széfről is értesült. Megkeresték VV Fanni Renátó nevű exbarátját, aki külföldön dolgozik, ahonnan egy hete jött haza.„Tudom, kinek a keze van ebben. De mindenki más is tudja, aki Fannihoz közel állt. Sem őt, sem Fannit nem lehet elérni azóta. A Marina-parton nyílt titok volt, szemet szúrhatott, hogy Fanninak milyen életvitele van. Egy fél éve bukkantak fel idegenek az életében, és azóta sok minden megváltozott"– mondta az újságnak a férfi.

Péntek délután az Eltűnt emberekért – megoszthatod nevű Facebook-csoportban jelent meg egy bejegyzés, amely szerint N. Fanni, vagyis a ValóVilág hetedik szériájának egyik legismertebb szereplője eltűnt. Utoljára november 20-án, hétfő délután adott magáról életjelet, és eltűnését szerdán már a rendőrségen is bejelentették, azóta körözik. Egyik barátnője tudni véli, hogy Fanni egy németországi nyilvánosházban dolgozik, és ennek honlapján jelenleg is szerepel - írja a BorsOnline.



Édesanyja, Katalin is kétségbeesve keresi a lányát, aki korábban akkor is szólt, ha csak egy napra elment hazulról. Utoljára hétfőn délelőtt beszélt lányával, azóta néma a telefonja, nem adott magáról életjelet.



Fanni a VV után Kira néven egy Bécs melletti bordélyházban dolgozott, ahol egy órára nagyjából 40 ezer forintért lehetett igénybe venni a szolgáltatásait. Ezután Budapesten, a XIII. kerületben hirdette magát, adatlapja jelenleg is aktív az egyik szexpartnerkereső oldalon. Fanni elsősorban masszázst kínált, de aktusra is volt nála lehetőség. Az oldalon november 9-én egy külföldi kuncsaftja maximális értékelést adott neki, és elégedett volt a lány teljesítményével. Fanni utoljára november 15-én módosította profilját, amikor újabb képet töltött fel magáról. A Blikknek Fanni édesanyja elárulta, hogy a lány október végén Floridába ment dolgozni, ám összeveszett a férfival, aki foglalkoztatta, ezért gyorsan hazajött.