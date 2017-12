Az első öt között a budapesti Bazilikánál lévő karácsonyi vásár Európában

A Szent István téri Adventi Ünnep a Bazilikánál elnevezésű rendezvény negyedik helyezést ért el a kontinens legjobb karácsonyi vásárait megversenyeztető, brüsszeli székhelyű független European Best Destinations utazási portál által szervezett közönségszavazáson.



A hetedik alkalommal megrendezett Adventi Ünnep a Bazilikánál tavaly újoncként a kilencedik helyet szerezte meg a versenyben, most azonban a közönség szerint már Európa negyedik legjobbja - közölték a budapesti vásár szervezői az MTI-vel.



A mezőny erősségét mutatja, hogy több mint 75 karácsonyi vásár közül választották ki a legjobb 10-et, és a budapesti rendezvényt a nagy hagyományokkal rendelkező bécsi társa mindössze 236 szavazattal előzte meg.



A Bazilika előtti vásárra több mint 16 ezren szavaztak, a magyarok mellett orosz, francia, izraeli és horvát utazók. Az egyetlen magyar helyszínként szereplő vásár olyan városok rendezvényeit utasított maga mögé, mint Prága, a világ legrégebbi karácsonyi vásárának otthont adó Nürnberg vagy a négymillió vásározóval büszkélkedő Köln.



A verseny első helyén Zágráb, a másodikon a franciaországi Colmar, a harmadikon a bécsi adventi vásár végzett.



Az Adventi Ünnep a Bazilikánál mostantól viselheti, és minden kommunikációjában használhatja a European Best Christmas Markets TOP 5 címet és logót.



A vásár idei újdonsága a sötétedés után minden egész órában induló 3D-s vetítés, amelyen nyolc grafikus három hónapon át dolgozott. A kisfilmet olyan speciális technikával gyártották és olyan különleges eszközökkel vetítik le, hogy a 3D mozikban megszokott vizuális élményt kapjanak a látogatók. Négy nagy teljesítményű lézerprojektor sugározza a karácsonyi mesét a bazilika 44 méter magas és 1000 négyzetméteres "vásznára".



Az Adventi Ünnep a Bazilikánál csak január elsején ér véget egy lencsenappal.