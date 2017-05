Az elnök eltűnt címmel ír thrillert Bill Clinton

Együtt ír thrillert Bill Clinton korábbi amerikai elnök és James Patterson bestselleríró. A regény várhatóan jövő nyáron jelenik meg.



A The President is Missing (Az elnök eltűnt) című thrillert két rivális kiadó, az Alfred A. Knopf és a Little, Brown and Co. szokatlan együttműködése révén publikálják. A könyvben egyedülálló módon keveredik majd a feszültség, az intrika és a hatalom kulisszák mögötti világa.



"Olyan információkkal szolgál majd, amit csak egy valódi elnök tudhat" - ígérte hétfőn a kiadók közleménye.



A Knopf hosszú ideje Clinton kiadója, az Alex Cross-regények szerzője, Patterson viszont évtizedekkel ezelőtt szerződött a Little, Brownhoz. A bűnügyi regény Clinton első fikciós könyve lesz.



A korábbi elnök eddig a legnagyobb közönségsikert a My Life (Életem) című memoárkötetével aratta, amely több millió példányban kelt el. Barátja, Patterson számára pedig a thriller ritka lehetőséget nyújt arra, hogy első kézből kapott információk alapján írjon könyvet a Fehér Házról.



"A Clinton elnökkel való közös munka pályafutásom fénypontja" - mesélte az író. Clinton azt emelte ki, hogy nagyon szórakoztató számára egy hivatalban lévő elnökről írni, hiszen saját tapasztalatai mind az elnöki munkáról, mind a washingtoni adminisztrációs gépezetről rendelkezésére állnak. Hozzáfűzte, hogy Pattersonnal, akinek könyvei miatt régóta rajongója, igazán "szédületes" együtt dolgozni.



A kiadók arról nem adtak tájékoztatást, hogy a jelenleg hivatalban lévő Donald Trumppal foglalkozik-e a regény, amelyen 2016 vége óta dolgozik a két szerző. Az elnökválasztási kampány alatt a republikánus Trump ellenfele a demokratákat képviselő Hillary Clinton volt, Bill Clinton felesége.