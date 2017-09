Az Audi Arénában Görbicz Anita és Vincze Ottó elképesztő videót hozott össze

Görbicz Anita már gőzerővel készül a kézilabda Bajnokok Ligája 2017-18-as szezonjára, hiszen címvédésre készül csapatával, a Győri Audi ETO KC-vel, amelyben ezúttal is kulcsszerep vár majd rá. Párja, Vincze Ottó a pályán nem fog ugyan két gólt lőni a Grashoppers ellen, de a stúdióban fel fog tűnni BL-mérkőzéseken szakértőként, a labdával pedig egyértelműen remekül bánik továbbra is!Nem titok, hogy a két profi sportoló lételeme a versengés, olykor akár egymással - de nyerni még jobban szeretnek! A Sport TV videójában ezt bizonyítják, hiszen az Audi Arénában Görbicz kézzel, Vincze pedig lábbal varázsol. Van egy ásványvizes-üveg is a történetben, amit nem hagynak leesni, és végül összejön az eddigi legdurvább bottle flip challenge....A végeredmény és az üzenet magáért beszél: Ahogyan most tőlük, úgy ősztől a kézilabda és a labdarúgó Bajnokok Ligája sztárjaitól láthatunk majd lélegzetelállító megmozdulásokat – hamarosan ők kápráztatnak majd el minden héten!A ránk váró szezonról is beszélt a két szereplő: „Azt várom, hogy jussunk be a Final4-ba, ahol a pillanatnyi forma dönt már, de ami a legfontosabb, hogy a sérülések elkerüljenek minket. Nagyon szoros lesz most is a mezőny, rengeteg csapat igazolt nagyon jó játékosokat, és most nincs olimpia, van ideje a csapatoknak felkészülni. Mindenféleképpen úgy megyünk neki a szezonnak, hogy nyerni szeretnénk, egy játékos csak így mehet fel a pályára" – fogalmazott Görbicz Anita, aki fociban a Barcelona és a PSG sikeréért szurkol.Vincze Ottó a foci BL-lel kapcsolatos várakozásait mondta el: „Nagyon szép BL-szezon elé nézünk. A favorit a Real Madrid, annak ellenére is, hogy már kétszer egymás után megnyerte a trófeát. Egyben maradt, és Zidane nagyon jól kezeli ezt a társaságot, a kérdés az, hogy a főbb erők mennyire lesznek motiváltak ennyi siker után. De a szívem a Barcelonáért dobog, és bízom benne, hogy a Neymar távozásával keletkezett űr be fog töltődni. Őt nem lehet pótolni, nem is ez lehet a feladat, inkább az, hogy a helyére kerülő játékos illeszkedjen a csapat szerkezetébe." A női kézilabda BL-re is kitért, ahol a párja játszik majd: „Véleményem szerint a Győr ott lesz a Final4-ban, és ha Görbe ott jól fog játszani, akkor meg is nyeri."A férfi kézi BL esetében mindketten az elmúlt négy évben Final4-ba jutó Veszprém sikerében bíznak.A Sport TV szeptember 12-től a labdarúgó Bajnokok Ligája, szeptember 14-től a férfi kézilabda Bajnokok Ligája és október 6-tól női kézilabda Bajnokok Ligája küzdelmeit is közvetíti.