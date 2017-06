Az apáknak is életre szóló hatása van a gyermekek életében

Apa - lánya kapcsolat



Míg a huszadik században az apákról inkább mint másodlagos szülőkről volt szokás beszélni, ma már tudjuk, hogy ugyanolyan jelentőségűek a kicsik életében, mint az anyák. Tehát a szülők egyaránt fontos szerepet töltenek be, de más-más módon segítik a gyerek fejlődését. Az apa nemcsak az önbizalom és az önállóság alapköveit határozhatja meg kislánya életében, hanem a későbbi párválasztásban is döntő jelentősége van.



Apa mint férfimodell



A kisfiúk számára az apa az elsődleges minta. Tőle lesik el a gyerekek, hogyan viselkedik egy férfi az élet különböző területein. Minden, amit az apa tesz vagy mond, mintaként szolgál, legyen szó akár a nőkkel való bánásmódról vagy éppen a felmerülő problémák kezeléséről. A szakértők szerint a gyerekek – ugyan eltérő mértékben – de még akkor is azonosulnak apjukkal, ha rossz a kapcsolatuk. Ha viszont az apa pozitív példát mutatva aktívan részt vesz fia életében, az önbecsülésen keresztül megalapozza csemetéje lelki egészséget és a későbbi teljes felnőttkort.



Az apa többet adhat, és többet is vehet el



Az apa akkor is kulcsfontosságú egy gyermek életében, ha kevesebb időt tölt el vele, mint az anya. Az esetek nagy többségében ugyanis az apák gyerekekkel töltött ideje az intenzív játékról szól: a csikizésről, a birkózásról, a gyerek fel-le dobálásáról. John Gottman pszichológus kutatásai szerint az apa játék közben jellemzően többet érint és kevesebbet beszél. Ez a fizikai kapcsolat pedig rendkívül mélyre jut a kicsik lelkében, így az az édesapa, aki érzelmileg és fizikailag is elérhető, támogató, életre szóló jótékony hatással van gyermekére.



Milyen a jó apa?



A jó apa ismérveit persze nehéz meghatározni, hiszen a családok és szokások eltérőek. A K&H gyógyvarázs, a gyermekek testi és lelki egészségének elkötelezett támogatója, ezért a gyerekeknél kereste a választ arra, szerintük milyen egy jó apa:

„Apa a legjobb kapitány, meg én." Máté, 3 éves



„Apa jó apa, mert mindent megcsinál, még a kerítést is. Mesél a dínókról, a bolygókról és Trikóról és Nyammról. Dobál a Balatonban, és már el sem kap." Samu, 5 éves



„Apa engedi, hogy bemenjek a kamrába, hogy kihozzam az árut, mert ilyenkor én vagyok a boltos. Ha meleg van, felköti a hajamat, és vesz nekem fagyit." Nóra, 5 éves



„Apa kedves, aranyos, sokat törődik velünk, és szereti a cicánkat is. Ha öcsi szépen kér valamit apától, akkor apa egyből csinálja, de ha öcsi csúnyán kéri, akkor apa azt mondja, hogy öcsi, kérd szépen." Anna, 6 éves



„Szerintem egy apa akkor jó, ha segít a gyerekének építeni fából nagy szerkezeteket, amikkel aztán te tudsz játszani." Sasa, 7 éves



„Apával nagyon jó kerítést építeni, és összerakja nekem a trambulint. Elvisz játszóházba, moziba, amíg anya főzi az ebédet. Minden este mesél nekünk, és mindenre tudja a választ, vagy ha nem, akkor megkérdezi anyát." Ambrus, 7 éves



„Vicces, megértő, kedves, sok mindent megenged, és segít a sportban. Elvisz túrázni, sokat mesél, kibékíti a gyerekeket, ha összevesznek. Törődik a házzal, a kerttel." Lili, 10 éves



„Mindenfélére megtanít, okos, bátor, merész. Amikor látja, hogy az anyuka fáradt, akkor segít." Bálint 12 éves