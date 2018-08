Az Anna and the Barbies is fellép a zenélő nosztalgiavillamoson

Szeptember 8-án, szombaton kora délutántól estig újra zenél majd a Nagykörút.Fellép többek között az Anna and the Barbies, Molnár Tamás (Jetlag), az OliverFromEarth és YOULÏ is.A Zeneszöveg.hu kultúrmissziója mára a magyar zenét támogató, nagyszabású rendezvénnyé nőtte ki magát, amely idén új elemmel: a „gyerekzenei idősávval" gazdagodik, kedvezvén ezzel a kisgyermekes látogatóknak és illeszkedve a Családok Éve koncepciójába is.Az esemény múltidéző utazást tesz a régi kocsikban, változatos zenei élményt kínál minden korosztály számára: a gyerekzenei koncertek mellett hallhatunk a rendezvényen fiatal, tehetséges csapatokat, már ismert és elismert előadókat és ötven éves slágereket is. Mindezzel méltó módon illeszkedik a BKV fél évszázados évfordulójának ünnepi hangulatához.egy látványos és végtelenül hangulatos programmal: a peronon fúvósokkal, dobokkal, óriási „csinnadrattával". Örökzöldek dixileand-stílusban előadva (operettek és nagy magyar slágerek)A fellépők között lesz az Anna and the Barbies (Akusztik Trió), Molnár Tamás (Jetlag), az OliverFromEarth és YOULÏ. A gyerekkoncertek között találjuk a kicsik nagy kedvencét, a Buborék Együttest, de zenél majd a gyerkőcöknek a Búgócsiga és a Kalap Jakab is.A villamos rendszeres fellépője a Villon trió. Frontemberük, Kiss Barna szerzeménye a Dallamos Villamos dal is:További fellépők: Bárterápia (Veszprémi Utcazene Fesztivál közönségdíjas), Ruby Harlem (Fülesbagoly Tehetségkutató első helyezett), NÁGI, a Gyík zenekar és a Raj, a Vírus Zenekar és Veraszívem is.