Az alkoholokra is hasonló figyelmeztetéseket kell elhelyezni, mint a cigisdobozokra

A várandósság idején való alkoholfogyasztás magzatra gyakorolt káros hatásaira figyelmeztető címkék kerülnek ezentúl az alkoholtartalmú termékekre Ausztráliában és Új-Zélandon.



A Food Standards Australia New Zealand nevű kormányügynökség szerint a 2011-ben még csak önkéntes alapon bevezetett címkézés immár kötelező lesz az összes érintett termék esetében.



Korábbi tanulmányok szerint az ausztrál nők csaknem 50 százaléka fogyaszt alkoholt a terhesség alatt annak ellenére, hogy az alkoholfogyasztás összefüggésben áll a születendő gyermeknél jelentkező intellektuális, viselkedésbeli és fejlődési rendellenességekkel.



Az ausztrál közegészségügyi társaság vezetője, Terry Slevin örömmel üdvözölte a két ország kormányainak döntését. Mint fogalmazott: "fontos, hogy a várandós, vagy a gyermekvállalást még csak fontolgató ausztrál nők számára egyértelmű és pontos tanáccsal szolgáljunk a terhesség idején való alkoholfogyasztás kockázatairól, elsődlegesen a magzati alkoholszindrómáról".



Az Ausztrál Orvosi Társaság (AMA) 2016-os figyelmeztetése szerint néhány őslakos közösségben akár a 12 százalékot is elérheti a magzati alkoholszindróma előfordulási aránya. Az ilyen csecsemő idegrendszere károsodik, testi és értelmi fejlődése is elmarad a többiekétől, viselkedési, később tanulási zavarai elszigetelhetik társaitól, a várható élettartama pedig mindössze 34 év.



A vezető orvosi testület ugyanebben a jelentésében szorgalmazta az alkoholtartalmú termékek kötelező felcímkézését, annak érdekében, hogy a fogyasztók tisztában legyenek a várandósság idején való alkoholfogyasztás veszélyeiről.



A Foundation for Alcohol Research and Education nevű szervezete vezetője, Michael Thorn szerint a kezdeményezés életeket fog menteni, és segít megóvni attól a fájdalomtól, amelyet egy élethosszig tartó, ugyanakkor megelőzhető betegség okoz.