Az A-WA lesz a Bánkitó Fesztivál legmeglepőbb zenekara

A megszokott magyar fellépők mellett külföldi formációkkal, többek között a német The Picturebooks, az izraeli A-WA és a brit Slaves együttesekkel bővül a Bánkitó Fesztivál programja, amelyet idén július 12. és 15. között rendeznek meg - közölték a szervezők az MTI-vel.



A Slaves két őrült kenti srác zenekara, akik a '70-es évek brit punk-hőskora mellett a garage-ból és a HC-ból is merítenek zenéjükkel. Szintén kétfős a rock and roll és blues zenét játszó The Picturebooks, amelynek utolsó albumát a tagok saját garázsukban rögzítették - olvasható a közleményben.



A szervezők szerint az idei fesztivál legmeglepőbb zenekara az izraeli A-WA lesz, amely Habib Galbi című slágerével hódította meg a Közel-Keletet. A három arab zsidó nővér a jemeni népzene hagyományos témáit keveri a hip-hoppos tánczene elemeivel.



Az észt Argo Vals Band a Bánkitó és az Intsikurmu fesztivál együttműködésének keretében mutatkozik be a magyar közönségnek. Cserébe a magyar zenekarok közül az új albumát a Bánki-tónál is bemutató Fran Palermo léphet fel az észt fesztiválon.



Mint minden évben, most is érkezik majd a Middlemist Red, akiknek legutóbbi albuma tavaly több toplista elejére befért. Mellettük ismét jön a Zságer-Genser páros Changing Grey Live-ra keresztelt elektronikus live-actje is elszállós, liquid technójukkal. Ugyancsak a hazai visszatérők táborát erősíti a Bohemian Betyars, az Anima Sound System, a Zagar és a Panel Surfers is.



Az elektronikus zenei színpadon Route8 és Imre Kiss mellett az orosz Doyeq is biztosan a fellépők között lesz, a Tilos Rádió és a Robur csapatának közös sátrában pedig a makrohang, az Uffalo Steez, és a Buster Keaton (UK) fogja szórakoztatni a közönséget - derül ki az MTI-hez eljutatott ajánlóból.