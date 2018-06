Augusztus 30-án mutatja be Galla Miklós a nemrég megjelent lemezét: A Bélát itt ne keresséteket

Augusztus 30-án a Várkert Bazárban mutatja be új lemezét Galla Miklós. A Bélát itt ne keressék című, nemrég megjelent dupla CD-n az előadó, dalszerző régi számai szerepelnek új, elektronikus körítésben. "A jelszó: ma már a számítógép is hangszer. Energikus, ritmikus mozgás, muris, topogó tánc és a közönséggel való folyamatos, emberbarát kapcsolattartás teszi teljessé a zenei produkciót. Más szóval: poénosak a konferanszok" - közölte Galla Miklós szerdán az MTI-vel.



A koncerten, amely a Várkert Bazár Szárazárok színpadán lesz, elhangzik a nyolcvanas évek első felében működött, újhullámos GM49 zenekar számos ismert slágere, köztük a címadó Bélát itt ne keressék; a Kötöde; a Brékó, brékó!; az Elektromos gyalogos, a Bár lennék súlylökő; A gorilla; a Feljelentem, emellett néhány feldolgozás is.



Több dalhoz Galla Miklós festményeit felhasználó komputeres animáció készült, amelyek nagy vetítővásznon lesznek láthatóak. A szokatlanul ironikus, abszurd szövegű számokat előadó GM49-nek két kislemez mellett egyetlen albuma jelent meg, az 1985-ös Digitális majális, amely a modern technikáról szóló szintetizátorzene volt.



Galla Miklós a nyolcvanas-kilencvenes években prózai komikusként a L'art pour l'art Társulat és a Holló Színház tagjaként, valamint azóta bemutatott önálló estjein is számos dalt énekelt, majd 2009-ben újra életet lehelt egykori zenekarának számaiba. GM több mint 49 néven számos koncertje volt fiatal zenészekkel, legutóbb három éve lépett fel zenés műsorral.