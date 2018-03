Átverte a taxis a mirigyes Sipos Petit

Nagyon dühös a taxisokra Sipos Peti - írja a borsonline.hu . Az Irigy Hónaljmirigy énekese a Facebookra posztolta ki, hogy egy taxis csúnyán visszaélt azzal, hogy, a Fonogram-díj-kiosztó után finoman szólva kicsit „megengedőbb" volt a kelleténél. A taxis tizennégyezer forintot kért el tőle az út végén, amikor megálltak a Pest környéki háza előtt, pedig máskor ez az út legfeljebb az összeg felébe kerül. A mirigyesek díjat kaptak a Fonogramon, így volt mit ünnepelniük a Várkert Bazárban.– Nem tagadom, eddig is volt gondom a taxisokkal, és akkor még finoman fogalmaztam – mondta a Borsnak Sipos Peti, akiről sokan nem is gondolnák, hogy ilyen helyzetekben is gavallér tud lenni, és akkor, ott helyben nem szólt a magas összegért.– Ez a mostani taxis tényleg elvetette a sulykot. Büszke vagyok a díjunkra, persze, hogy ünnepeltünk, megittunk egyet, vagy talán kettőt is. A taxis ezt láthatta rajtam. Amikor hazaértünk, tizennégyezer forintot kért tőlem. Megmondom őszintén, kicsit csodálkoztam az összegen, mert máskor ennek a töredékéért hazajutottam. De már nagyon késő volt, és nem volt kedvem vitázni, örültem, hogy hazajutottam – szögezte le Sipos Peti, aki másik együttesével, a Triásszal nemrég érkezett haza egy amerikai turnéról.A Fonogram-gála közel kétórás élő műsora után a sztárok egy fogadáson vettek részt, ahol a meghívott vendégek gratulálhattak a díjazottaknak.