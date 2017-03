Átadták az idei Artisjus-díjakat

Az Artisjus-díj a kortárs magyar zeneművészeti és irodalmi alkotótevékenységet ismeri el, az év kiemelkedő szerzőit kilenc zenei és öt irodalmi kategóriában díjazták. A szervezet MTI-hez eljutatott közleménye kiemelte, hogy az idei díjazottak között több dzsesszművészt találunk és erősödött a komolyabb műfajok szerepe.



Az év könnyűzenei produkciója díját elnyerő Dalfutár, a Super TV2-n futott sorozat a népszerű tévés műfajok elemeit ötvözve szórakoztató módon mutatta be egy-egy dal megszületésének folyamatát. A produkció ötletgazdája és műsorvezetője Hajós András volt.



Az Artisjus Könnyűzeneszerzői Életműdíját Binder Károly zongoraművész, zeneszerző, tanszékvezető egyetemi tanár kapta. Tehetségét az új irányzatok, eltérő zenekultúrák, kompozíciós technikák és improvizatív rendszerek szintézisének szolgálatába állítja. Több mint háromszáz, főleg kamara- és zongoraművet komponált, 43 film, színház és hangjáték zenéjét szerezte, 67 hanglemeze jelent meg, többségében szerzői lemez. 1980 óta oktat, 2007-től a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz Tanszakán tanszékvezető, egyetemi docens.



Az év könnyűzeneszerzőjének járó Artisjus-díjat László Attila vihette haza. 1987 óta tanít a jazztanszéken, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense. 1992-ben alakította meg a László Attila Bandet, amely tizenöt éven át működött. Zeneszerzőként, hangszerelőként és zenészként együtt dolgozik Charlie-val, és Cserháti Zsuzsa zenei visszatérésében is meghatározó szerepet játszott a kilencvenes években. Legújabban a Gitár Trio nevű zenei formációban játszik Babos Gyulával és Tátrai Tiborral.



Az év könnyűzenei szövegírója Likó Marcell, a Vad Fruttik frontembere. A Bunkerrajzoló című kötetben Géczi János az ő történetein keresztül mutatja be egy reménytelenségben elmerülő fiatal fiú történetét. A művet tavaly állította színpadra a Pannon Várszínház, és 2016-ban jelent meg Énekelt és el nem énekelt dalok címmel dalszöveg-gyűjteménye.



A szövegírói életműdíjat a tavaly decemberében 60 évesen elhunyt Dévényi Ádám kapta. Benne volt a folk-rock mozgalom progresszív ágában, játszott a Vízöntőben, a Tabulában, a Vasmalomban. Legtöbben a furcsa hangulatú, költői értékkel bíró Dévényi-dalokat a Rolls és a Bikini előadásában (Adj helyet magad mellett, Izzik a tavaszi délután, Közeli helyeken) ismerik. Számos budapesti és vidéki színházban dolgozott, több filmhez szerzett zenét.



Eötvös Péter az Oratorium Balbulum című művéért kapta az év komolyzenei műve díjat. A zeneszerző, zenepedagógus, karmester a 20-21. század zenéjének világszerte az egyik legismertebb tolmácsolója. Rendszeresen vezényeli Európa legnagyobb zenekarait, többek között a Berlini-, a Londoni-, és a Bécsi Filharmonikus Zenekart, a Royal Concertgebouw Zenekarát, vendégkarmesterként meghívást kap rangos operaházaktól, gyakori vendége a legnagyobb fesztiváloknak. Alapítványai ösztöndíjjal, továbbképző kurzusokkal támogatják fiatal zeneszerzők és karmesterek pályakezdését.



Az év fiatal komolyzenei alkotója díjat Tornyai Péter kapta. A 29 éves művész hegedű és zeneszerzés szakon végzett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, majd Rómában folytatott ösztöndíjas tanulmányokat. 2015-től a Zeneművészeti Egyetem Zeneszerzés Tanszékének óraadó tanára. Brácsásként és hegedűsként a hazai és a nemzetközi élet aktív szereplője. művei elhangoztak Magyarországon, Szlovákiában, Németországban, Olaszországban, Hollandiában, Lengyelországban, az Egyesült Államokban.



Az év magyarnóta-szerzője Szirmai László ének-, zongora- és harmonika-művész, nótaszerző. Saját szerzeményeinek albuma 2015-ben jelent meg, ezen 32 magyarnóta és 16 táncdal, sanzon szerepel.



Az év junior könnyűzenei alkotója díj nyerteseinek kilétét már korábban ismertette az Artisjus: Karácson Tamás (Fluor), Kozma Kata és Várallyay Petra is kedden vette át az elismerést. Szintén nyilvános volt már az irodalmi díjazottak névsora, az irodalmi nagydíjat Nádasdy Ádám kapta, aki a többi díjazottal, Ladik Katalinnal, Ménes Attilával, Dérczy Péterrel és György Péterrel együtt vehette át a kitüntetést az ünnepségen.