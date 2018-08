Ariana Grande az MTV Video Music Awards díjazottjai között - galéria

Magyar idő szerint kedd hajnalban adták át az MTV Video Music Awards 2018 díjakat a New York-i Radio City Music Hallban. A Legjobb pop dalnak járó díjat Ariana Grande vehette át a “No Tears Left To Cry"-ért, a Legjobb kollaboráció Jennifer Lopez featuring DJ Khaled & Cardi B “Dinero"-ja lett. Avicii posztumusz kapta meg a Legjobb dance dalnak járó díjat Rita Oraval közös “Lonely Together" című számáért.A 2018 VMA gálát több mint 180 ország félmilliárd háztartásában izgulhatták végig a televíziónézők, szavazataikat összevont férfi-női kategóriákban hosszú heteken keresztül leadhatták a világ bármely pontjáról. A nagyszabású showműsor ismétlését ma 23 órakor, augusztus 22-én, szerdán 19 órakor, másnap, csütörtökön hajnalban, 6 órakor láthatják a magyar MTV nézői. Aki lemaradna augusztus 24-én, pénteken 15 órakor, péntekről szombatra virradóra 1 órakor és vasárnap reggel 9-kor is végig izgulhatja a gálát.Jennifer LopezCamila Cabello ft. Young Thug – “Havana" – Syco Music/Epic RecordsCamila Cabello – Syco Music/Epic RecordsPost Malone ft. 21 Savage – “rockstar" – Republic RecordsAriana Grande – “No Tears Left to Cry" – Republic RecordsCardi B – Atlantic RecordsJ Balvin, Willy William – “Mi Gente" – UMLE/Republic RecordsJennifer Lopez ft. DJ Khaled & Cardi B – “Dinero" – Epic Records/Nuyorican ProductionsHayley Kiyoko – Atlantic RecordsNicki Minaj – “Chun-Li" – Young Money/Cash Money RecordsAvicii ft. Rita Ora – “Lonely Together" – Geffen RecordsImagine Dragons – “Whatever It Takes" – KIDinaKORNER/Interscope RecordsChildish Gambino – “This Is America" – mcDJ/RCA RecordsThe Carters – “APES**T" – Roc Nation/Parkwood Entertainment – operatőr: Benoit DebieChildish Gambino – “This Is America" – mcDJ / RCA Records – rendező: Hiro MuraiKendrick Lamar & SZA – “All The Stars" – TDE/Aftermath/Interscope Records – vizuális effektek: Loris Paillier (BUF Paris)The Carters – “APES**T" – Roc Nation/Parkwood Entertainment – művészi koncepció: Jan Houlevigue, The LouvreChildish Gambino – “This Is America" – mcDJ/RCA Records – koreográfus: Sherrie SilverN.E.R.D & Rihanna – “Lemon" – i am OTHER/Columbia Records – vágó: Taylor Ward