Aranyporos popcorn, tarógyökértacó: itt az Oscar-bál luxusmenüje

Wolfgang Puck főszakács, az Oscar-díjak 89. átadási ünnepsége utáni kormányzói bál menüjének készítője (b) Eric Klein szakács jelenlétében nyilatkozik az esemény sajtótájékoztatóján Los Angelesben 2017. február 16-án, tíz nappal az Oscar-gála előtt.

"Varázslatos átváltozás" - ez a témája az Oscar-díjátadó ceremóniát követő kormányzói bálnak, amelynek szervezői gondoskodnak róla, hogy a háromórás műsor alatt megéhező sztárok a legfinomabb csemegéket luxuskörülmények között élvezhessék.A 89. Oscar-díjátadó 1500 vendége a ceremóniát követően a kormányzói bálra hivatalos, amelyet a Dolby Színház épületének Ray Dolby Báltermében rendeznek meg. Az elegáns, modern dekorációt a piros, fehér és arany szín uralja, a válogatott finomságokról pedig a híres Oscar-séf, Wolfgang Puck gondoskodik.

Charles Joly bárpincér megmutatja az Oscar-díjak 89. átadási ünnepsége utáni kormányzói bál koktéljainak készítését az esemény sajtótájékoztatóján Los Angelesben 2017. február 16-án, tíz nappal az Oscar-gála előtt.

Fotók: MTI/EPA/Mike Nelson



A Variety beszámolója szerint 3500 miszótölcsér, majd hétkilónyi szarvasgomba, 160 kiló atlanti tonhal, 7500 garnélarák, 2375 perec, 4250 kézzel készült gnocchetti és 70 kiló rukkola is szerepel az alapanyagok között."Ha valaki öt kaviáros krumplit enne, akkor annyit kap. Ha párolt bordát kíván vagy csirkés pitét, esetleg miniburgert vagy valamilyen pizzát, amit csak akar, tőlünk megkapja" - ígérte Puck.A báli közönség megkóstolhatja a séf hagyományos ajánlatait, de Puck minden évben újdonságokkal is meglepi a sztárokat. Idén a kaviár- és lazac-Oscar mellett aranyporos popcorn, cukorborsó-falafel, és tarógyökértaco is lesz garnélával és mangóval.A desszertkínálatban lávatorta, vörös bársony gofri és csokoládébüfé is szerepel Oscar-nyalókákkal és bonbonokkal. A szomjas vendégek whiskykoktélokat, Francis Ford Coppola borászatának különlegességeit és pezsgőket kortyolhatnak.

Tízezer szál virággal, egyebek mellett bordó amarillisszel, piros papagájtulipánnal és fehér jácinttal díszítik a termet. A falakat, asztalokat és székeket pedig hófehér szaténnal borítják be.Cheryl Cecchetto, aki 25 éve rendezi a kormányzói bált, elmondta, hogy "tiszta, egyszerű és hívogató palettát" akart összeállítani. A díszítés szépségét főleg az apró részletek adják, és persze Puck több mint 35-féle ételből álló menüsora.