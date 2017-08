Aranyárat fizetett egy kínai vendég, hogy kibontsanak neki egy 140 éves whiskyt

Felnyitottak egy 1878-es évjáratú Macallan whiskyt a svájci St. Moritzban egy átutazóban lévő kínai vendég kedvéért, aki 9999 svájci frankot (2,6 millió forint) fizetett azért, hogy megkóstolhassa a James Bond kedvenc márkájaként ismert italt - jelentette a 20minuten.ch svájci hírportál.



A luxus síparadicsomban fekvő Waldhaus Hotel legdrágább italának felbontását a szálloda igazgatósága is megerősítette az AFP-nek.



A hotel szerepel a Guinness Világrekordok könyvében is példátlan whiskykínálatának köszönhetően. A szálloda bárjában 2500-féle whiskyt kínálnak adagonként (2 centiliter) 7-től 9999 svájci frankig terjedő áron.



A kifejezetten a kínai kuncsaft kedvéért felnyitott whiskyt 27 évig érlelték, mielőtt 1905-ben palackozták. A szálloda pincéjéből hozták fel, hogy a vendég elfogyaszthassa a gyűszűnyi italt, amelyért szó szerint aranyárat fizetett.



Az igazgatóság szerint a vendég elégedett volt az itallal, s a szálloda vezetése maga sem gondolta, hogy egy ilyen régi whisky csaknem ugyanolyan finom lehet, mint egy frissebb palackozású. (A szálloda vezetője maga is elfogyasztott egy cseppnyit az italból.)



Felnyitás előtt az öreg Macallan árát 50 ezer svájci frankra (13,2 millió forint) becsülték. A szállodának még legalább 3-5 gyűszűnyit kell eladnia az italból, hogy megtérüljenek a költségei.



Bár a whisky minősége romlik a felnyitás után az oxidáció miatt, egy felnyitott palack még 5-10 évig fogyasztható.