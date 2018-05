Anya-lánya színházi este Pokorny Liával: Dobó Ági is végigpityeregte az előadást - videó

– Mióta megszülettek a gyermekeim, nagyon kevés időt tudunk együtt tölteni édesanyámmal kettesben, így ha sikerül, akkor mindig élményt igyekszünk ajándékozni egymásnak – meséli Dobó Ági. A kétgyermekes anyuka remek kapcsolatot ápol édesanyjával, de ennek az is titka, hogy odafigyelnek egymásra, és néha meglepik egymást egy-egy tartalmas programmal.A gondoskodás jót tesz. Neki is. Neked is. – Szívetmelengető igazság, ha arra gondolunk, hogy mennyire jó dolog valakiről gondoskodni, valakit kényeztetni. Tényleg nem csak annak az életére van pozitív hatással ez, aki kap, hanem annak is, aki ad. A hohes C filozófiája örök érvényű, hiszen felnőttként nem csupán magunkért vagyunk felelősek, hanem családunkért is, legyen szó akár társunkról, gyermekeinkről, de a szüleinkről is.Anyák napja alkalmából ez a felhívás még fontosabbá vált, ráadásul tény, hogy az édesanyák azok, akik magukra sokszor ritkábban gondolnak, inkább a családjukért tesznek meg mindent, és esetleg kevésbé figyelnek oda saját testi-lelki egészségükre. Ezért is fontos, hogy már felnőtt gyermekként időnként javasoljunk olyan életmódbeli változást, amely segíthet az egészség és az életerő megőrzésében. Persze a vitamindús gyümölcslevek mellett az is fontos, hogy néha lepjük meg édesanyánkat egy-egy közös programmal, töltsünk addig együtt minőségi időt, amíg csak lehet. Néha nagyon jó egy kicsit újra gyereknek lenni, anyával lenni, és szerencsére sok remek programot lehet felnőttként kitalálni, amely édesanyánknak is, és nekünk is örömet okoz."Vidd el anyát!" – szól a buzdítás a hohes C-től, hiszen a közös programok, az együtt töltött minőségi idő megismételhetetlen élményt jelent. Idén pedig egy különleges anyák napi programra nyerhettek belépési lehetőséget azok a vállalkozó szellemű hölgyek és urak, akik édesanyjukról megosztottak egy kedves történetet. A személyes hangvételű, szívmelengető emlékeket, vagy éppen emlékezetes pillanatokat felidéző mondatok alapján pedig 80 anya-lánya páros lehetőséget kapott arra, hogy megnézzenek együtt egy egyedülálló színházi produkciót.Pokorny Lia zseniálisan játssza és éli át a Dolgok, amikért érdemes élni című előadást, amelyben az anya-lánya kapcsolatról esik leginkább szó. A történet szerint a darabbéli lány édesanyja felvidítására kiskorától kezdődően cetlikre ír fel mindent, amiért az életnek értelme van, és a nézők aktívan közreműködnek ebben a rendhagyó színházi produkcióban. A darab nevettető és szívfacsaró pillanatai senkit sem hagytak hidegen, sokan törölgették lopva szemüket néhány jelenetnél, és egészen biztosan elgondolkodva hagyták el a Centrál Színház kisszínpadát.